Бойко Ноев: Атаките в Черно море поставят въпроса къде принадлежи България

Атаките срещу кораби в Черно море и палежите на антени, обслужващи сателитната система „Старлинк", поставят въпроса не само за сигурността, но и за политическата позиция на България. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев в предаването „Лице в лице" по bTV.

Според него българските власти не заемат достатъчно ясна позиция за атаките с дронове срещу четири кораба в Черно море, два от които са потънали, а десетки моряци са в неизвестност.

Ноев коментира, че част от представителите на властта вероятно имат основания да не посочват кой стои зад нападенията, но той не споделя този подход. По думите му случилото се не трябва да се разглежда единствено като технически въпрос за установяване на произхода на дроновете, а и в контекста на войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2014 г.

Бившият министър смята, че липсата на ясни послания от правителството и президента засилва общественото напрежение и несигурността.

По темата за палежите на антени, обслужващи „Старлинк", Ноев заяви, че ако има задържани, компетентните власти трябва да съобщят официално информацията, след като приключат работата си. Успешното разкриване на подобни случаи би било пример за резултат от решителни действия, посочи той.

Ноев определи „Старлинк" като комуникационна система с глобално значение, която се използва не само в Украйна, но и в много други части на света. Според него евентуалното ограничаване на достъпа до услугата има сериозни политически последици, особено в условията на война.

Бившият министър отправи критики към американския президент Доналд Тръмп, като определи политиката му спрямо Киев като „търгашеска". По думите му решенията за спиране на помощта или ограничаване на комуникациите се отразяват пряко върху живота на хората и сигурността на Украйна.

Събитията в Черно море поставят и въпроса за принадлежността на България към Европейския съюз и НАТО и за отношенията на страната със съюзниците, смята Ноев. Според него българското общество отдавна е направило своя избор в полза на европейската принадлежност, която се изразява не само в членството на страната в европейските и евроатлантическите организации, но и в работата, културните връзки и ежедневието на българите.

Ако властите бяха заели ясна позиция още в началото за агресора и причините за случващото се в Черно море, въпросите за произхода на дроновете щяха да се разглеждат предимно като технически, коментира Ноев. Според него продължаващата неяснота изнервя обществото и измества вниманието от политическите решения, които определят сигурността и международната ориентация на България.