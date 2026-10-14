Румен Радев: Не очаквам атаки над кораби от и до България (Обзор)

Не недостиг, а излишък на горива до декември - 220 хил. тона произвежда "Лукойл". Три танкера петрол чакат да ги разтоварим в наши води

Държавата не очаква атаки над българския флот или над кораби, които обслужват нуждите на България. Правителството е уведомило всички партньори за двете атаки над плавателни съдове в икономическата ни зона в Черно море и предстоят съвместни действия с Румъния и Турция.

Това обобщение чуха депутатите от премиера Румен Радев, когото извикаха на изслушване за руските атаки в Черно море и за палежа на антени на сателити на “Старлинк” край София. Радев пристигна заедно с министрите на отбраната и вътрешните работи, зам.-министър от МВнР, началника на отбраната и шефовете на службите, но почти всички въпроси бяха насочени към него.

Към началниците на цивилното и военното разузнаване и на отбраната нямаше нито един въпрос, а и те не взеха инициативата да разкажат как се грижат за националната сигурност.

Атаките са много целенасочени и ясно таргетирани Този, който ги осъществява, знае какво, къде и кога удря спрямо своите интереси за доставка на важни суровини към Румъния и Украйна или за възпрепятстване на важен износ от Украйна. Имаме загинали хора. (...) Дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни въздушни и морски дронове, каза премиерът.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е изпратил писмо до НАТО с искане за морско патрулиране и средства за наблюдение и целеуказване от въздуха. Писмото е изпратено във вторник, но се оказа, че му е второ - първото е още от 26 август. Каква е била причината да искаме засилен контрол през лятото и получили ли сме отговор, министър Димитър Стоянов не каза. Вече е засилено радиолокационното поле, поискали сме средства за кинетично въздействие с допълнително разполагане на сили и средства и две системи безпилотни летателни апарати, с които ще водим разузнаване в териториалните си води. Едната система е с по-големи възможности и стига до икономическата ни зона.

След втората атака по кораби от вторник министърът и началникът на отбраната са разговаряли с колегите си от Румъния и Турция. Ще имат среща идната седмица, за да обсъдят възможностите за по-бърза реакция при нови атаки.

В дългосрочен план България ще се включи в инициативата на НАТО Drone Edge, като вече сме заявили участие с проект за 80 млн. евро по механизма SAFE на Европейския съюз за придобиване на 20 антидрон системи - по 10 мобилни и стационарни. Предвижда се и обучение на оператори на тях през 2027 г. Очаква се съвсем скоро да сключим меморандум с Испания за съвместно придобиване на тези системи. Инициативата представлява виртуален пазар за евентуално бъдещо разработване и съвместно закупуване на антидрон системи.

До 30 октомври България ще подготви искане за включване и в още един натовски проект - за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Той е за 3 г. и ще струва 220 хил. евро годишно. Има и подобен европейски проект, в него също сме заявили участие.

Въпреки това ефективна защита от дронове няма, обясни Радев. Даде за пример как са налети милиарди в защитата на Украйна и Русия, но дроновете преминават всеки ден и поразяват критична инфраструктура.

Няма държава, която да успее да направи покритие на цялата си територия като наблюдение, засичане, идентификация, детекция, контрол и поразяване на съвременни дронове. Работи се по обекти от критичната инфраструктура, поясни той.

По време на изслушването за първи път стана ясно за проблем с вертолетите “Пантер” на Военноморските сили. Стоянов не даде подробности, но каза, че “нямат двигатели” и от декември са в Румъния. Нямало и договор за ремонт на двигателите, но предстои да се подпише споразумение, за да се вкарат в изправност и да си ги приберем. Затова акциите по издирване на оцелели моряци бяха с хеликоптер “Кугър”.

Държавата все така не знае кой атакува корабите в Черно море. Радев отново обясни, че логиката е да са на Русия, понеже резултатите от атаките са в нейна полза. Освен това при втората атака загинаха украинци. Нямал обаче “кристална топка”, за да е убеден.

Той обсъдил въпроса и с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, който беше на посещение у нас миналата седмица, но това не било фокусът на разговорите им.

Какъв отговор очаквате? Същия като на г-жа Митрофанова. Има две воюващи страни и всяка отрича, това винаги е било така. Малко повече за срещата - България със своята разумна, логична и балансирана политика определено е фактор. Както виждате, идват да консултират с нас някои неща, заяви Радев.

Опасност за доставките на горива няма. “Лукойл” има 40 хил. тона петрол в складовата база и още 420 хил. тона за разтоварване от три танкера, които са в нашите териториални води. Цената на петрола от тези танкери вече е договорена и няма опасност да се вдигне, а “Лукойл” е осигурен със суровина до средата на декември. Месечното потребление на дизел у нас е 190 хил. тона, а рафинерията в Бургас произвежда около 220 хил. тона на месец. “Нямаме никакъв проблем да изнасяме - имаме излишък”, увери Радев.

Службите се готвят за саботажи на ключова инфраструктура

Шефът на ДАНС след подпалените антени на “Старлинк”: Всеки ден установяваме лица, които наблюдават важни обекти

Опити за саботажи на ключова инфраструктура очакват службите след подпалването на антени на сателити на “Старлинк” на Илон Мъск край София във вторник. Това предупреди шефът на ДАНС Пламен Тончев в парламента.

Палежът беше една от двете теми на изслушването на премиера, силовите министри и шефовете на службите, но се оказа, че интерес към него имат само от ДБ. Първи за инцидента съобщи Ивайло Мирчев, а в НС само той и хората му питаха за този инцидент.

Още в началото обаче премиерът Румен Радев заяви, че не трябва да се говори по темата, за да не се пречи на разследването, и дори посъветва Тончев да не отговаря.

Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват наблюдение на критична инфраструктура - жп мостове, жп гари, каза Тончев.

Теренът с антените в момента се разширява, затова и на места оградата му е била премахната, което улеснило подпалвачите. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че охраната на такива обекти е отговорност на собствениците, но полицията е осигурила допълнителна такава. Не стана ясно обаче имало ли е предварително сигнали, или не. Но е постъпила някаква информация от чужди служби, съвместно с които българските сега разследват. Премиерът обяви, че се очаква скоро операцията да приключи с успех.

Божидар Божанов обвини Радев, че опитва да прикрива руски хибридни атаки, а той му отвърна, че не може “на всяка антена да има по един полицай”.