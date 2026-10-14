Вот на хартия – само ако и двете машини не работят (Обзор)

Вот с хартиена машина в секциите с над 750 избиратели ще има само ако и двете устройства на място блокират.

Това постанови Централната избирателна комисия (ЦИК) в методическите указания към членовете на изборните секции.

При предходни избори, ако машината блокираше, човек можеше да гласува и на хартия. Сега обаче това е опция само за секциите с по едно устройство, а в тези с две избирателите ще се насочват към работещото.

С последните промени в Изборния кодекс депутатите върнаха машинното гласуване и го направиха задължително в секциите с над 300 избиратели.

Така секциите с машини в страната са общо 9311, от тях в 2434 ще има по две устройства. Общо 613 са секциите извън България, от тях в 242 ще се гласува на машини, а в 38 ще има по две.

В методическите си указания ЦИК уточнява, че преминаването към хартиени бюлетини ще става по решение на секционната комисия - само ако техникът не успее да се справи с проблема и след информиране на РИК.

Смяната на хартиена ролка, захранващ кабел, резервна батерия или страничен капак на устройството не е основание за преминаване към хартиено гласуване, пише в препоръките към членовете на СИК. Ако токът в помещението спре, машините ще разчитат на захранване от батериите си.

За разлика от последното гласуване с машини този път отрязъците с вота на избирателя няма да се подпечатват от членовете на комисията. Причината е, че отново с последните промени в Изборния кодекс те изгубиха статута си на бюлетини. Още в началото на септември в интервю за “24 часа” новият председател на ЦИК Георги Хорозов обясни, че разписката е само “удостоверение, което да покаже на избирателя как е гласувал и за правилното отчитане на неговия вот от машината”. Въпреки че са без печат, разписките отново ще отиват в специална урна, като указанието на ЦИК е да бъдат сгънати така, че да не се вижда отпечатаното на тях.

С предишно свое решение ЦИК вече обяви, че избирателят не може да гласува повторно, ако не получи цяла разписка след вота си. “Когато има отрязана разписка, без значение дали е написан вотът, или е празна, или къса, вотът е отчетен на флашката. И няма как да гласуват повторно, тъй като ще има повече гласове с по-малко подписи”, коментира говорителката на ЦИК Стоянка Балова. Важни ще са данните от крайния протокол на машината, а не броят на разписките.

В случай че избирателят покаже или заснеме вота си, гласът му няма да бъде отчетен и няма да получи и нов шанс за гласуване.