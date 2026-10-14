Нашата кампания е нещо, което досега никой не е правил. Ние сме само по улиците и площадите на България. Ние борим пропагандата с казване на истината, категоричен беше лидерът на "Възраждане"

Ние с господин Костадинов раздаваме книги. Не кебапчета, не пари, защото смятаме, че това е най-важното нещо, каза Петър Волгин

Дошло е време разделно. В това време разделно България има нужда от най-доброто, което да изкара на преден план. Зад нас няма олигарси, няма хора, които задкулисно помагат. Няма олигархични кръгове, чужди посолства, няма финансиране отвън и неправителствени организации. Зад нас са нашите семейства, нашите съмишленици и нашият народ. Затова сме толкова силни и затова сме толкова опасни. Защото олигарсите могат да бъдат поставени много бързо на колене с инструментите на прокуратурата и на държавната репресия. Защото чуждите посолства могат да бъдат изгонени, НПО-тата - разтурени, но един народ - не. Народът е собственик, той е стопанин на нашия дом. И затова ние като гласа на народа сме толкова опасни за българското статукво. И затова най-големият страх, който българското статукво има, е че ние с г-н Волгин другата неделя отиваме на балотаж.

Това заяви лидерът на “Възраждане” и кандидат за президент Костадин Костадинов на среща с избиратели в Пловдив. Той и евродепутатът Петър Волгин излязоха пред десетки симпатизанти, отговаряха на въпроси, раздаваха автографи и се снимаха с тях. По думите му новината за отиването им на балотаж ще се превърне в европейска и ще даде кураж на българите, че могат да развалят сметките на олигарсите.

“Времето на това високомерие спрямо нас българите трябва да престане. Още повече - ако нашата държава застане в позиция, в която виждаме, че ни тикат да сме на прага на военния конфликт, искам да задам един много простичък въпрос: кой искате да е главнокомандващ на армията”, попита Костадинов. Волгин пък заяви, че най-важният въпрос сега е този за мира.

“Някои хора искат войната да продължи. Всеки ден се разминавам с тях по коридорите на европейския парламент”, каза кандидатът за вицепрезидент. Той отсече, че “Алтернатива за Германия”, която трупа все повече популярност, не е крайнодясна, а нормална партия. И направи връзка между нея и “Възраждане”.

Докато раздаваше автографи, лидерът се впечатли, че хора го питат как могат да отидат на екскурзия в Русия, без да бъдат арестувани. Той подписваше своя "Учебник по родинознание”, а Петър Волгин - книгата си “Европа след края на евроатлантизма”.

“Нашата кампания е нещо, което досега никой не е правил. Ние сме само по улиците и площадите на България. Ние борим пропагандата с казване на истината. И разобличаваме фалшификациите с показване на исторически факти”, заяви Костадин Костадинов. Това е причината да раздават книгите си на избирателите.

“Идеята ни е хората не просто да виждат истината, но и да я предават на други. Живеем във време, в което истината се превърна в дефицитна стока. Ние вече искаме властта в България, за да можем от най-високата трибуна - от позицията на държавен глава, да казваме на гражданите това, което се скрива от тях”, каза още Костадин Костадинов.

Той обеща, че това, което знаят той и Петър Волгин, ако спечелят изборите, ще бъде известно и на обществото. "Няма да крием, когато някой иска да се среща с нас. Няма да крием, ако някой иска нещо от нас, а ние изпълняваме безропотно. Българските граждани заслужават истината, не може да бъдем държани в неведение", заяви лидерът на "Възраждане". Той припомни скритата едно време катастрофа в Чернобил и направи съпоставка между СССР и ЕС. И отсече, че народът трябва да управлява, не олигарсите и неправителствените организации.

"Ние с господин Костадинов раздаваме книги. Не кебапчета, не пари, защото смятаме, че това е най-важното нещо. Да четем, да знаем, да сме информирани", каза пред симпатизантите Петър Волгин. И обясни, че пребиваването му в Европейския парламент му дава много познание за механизмите, по които се движи съюза, които определи като "недобри". За да се променят обаче, трябва да се тръгне от местно ниво.

Тълпата аплодира кандидатите и скандираше "победа". По-рано през деня Костадин Костадинов посети Асеновград, а Петър Волгин - Карлово, като част от предизборната си обиколка в областта.