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Условна присъда и солидна глоба за шофьор, пробвал да подкупи полицаи в Раковски с 20 евро

Ваня Драганова

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Банкнота от 20 евро

Опитал да избегне акт за каране без колан

Шофьор, засечен да кара без колан в Раковски и опитал се да избегне акта, подхвърляйки 20 евро в патрулката, се сдоби с условна присъда от 6 месеца. Ще трябва да плати и глоба от 3500 евро. Санкцията за каране без колан е 51,13 евро. 

Полицаите го спрели за проверка на 19 септември т. г. и докато пишели акта, той пуснал парите в полицейския автомобил и бил задържан.

Срещу него е образувано бързо производство и делото вече е минало през Окръжния съд в Пловдив. Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред апелативните магистрати. 

Банкнота от 20 евро

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