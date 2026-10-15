Чиновнически пропуск спира осиновени деца от детска градина

Новите родители не получават достъп до старите здравни данни, а без тях няма как да докажат ваксинации

Чиновнически пропуск отпреди 4 години е вкарал в правен абсурд осиновители и техните деца. До степен, че съвсем законово на осиновените деца е забранен достъп до детска ясла или детска градина, дори до училище.

Такъв е случаят на Надя и Павел, чийто син Росен е осиновен от тях на 9-месечна възраст. (Имената са сменени.) Двамата родители от месеци опитват да преборят системата.

Проблемът се появява в края на 2022 г., с въвеждането на електронното здравно досие, когато в Наредба № Н-6 не се урежда обединяването на старото и новото ЕГН на детето. Причината е защита на тайната на осиняването и личните данни на осиновените деца.

Какъв точно е проблемът?

Когато човек е родител, в електронното здравно досие в “еЗдраве” се появява и профилът на детето му. Там се отбелязват имунизациите, прегледите и изследванията. При осиновяване обаче системата се оказва неподготвена за една важна подробност - заради смяната на ЕГН детето получава ново досие, което е напълно празно.

Така новите родители не знаят какви ваксини са поставени на детето, колко пъти е преглеждано, какви са резултатите от изследванията му и какви здравословни проблеми са установявани.

В същото време според изменения от 2024 г. на Наредба 3 за здравните изисквания към детските градини удостоверяването с “еЗдраве” пред заведението е задължително. Мярката влиза в сила от септември 2025 г. и така без електронното здравно досие за осиновените деца градина няма - записването им е невъзможно.

Точно с това се бори младото семейство Надя и Павел, осиновило момченцето си Росен. Преди да попадне в новия си дом, то е имунизирано стриктно, минало е всички необходими прегледи и са му правени периодични изследвания. Но за да се запази тайната на осиновяването, както е по закон,

със смяната на ЕГН-то всички здравни данни остават свързани със стария номер

Без достъп до тях родителите не могат да запишат детето на ясла.

Надя, Павел и Росен започват да обикалят лекари, за да направят всички нужни прегледи наново. С ваксините обаче положението е непоправимо, някои от тях не могат и не бива просто да бъдат поставени повторно. В търсене на изход семейството се свързва с приемните родители на Росен и успява да получи бележка от предишния педиатър на момчето. В нея са описани всички поставени ваксини и периодите за реваксинация. Но документът не може да бъде използван за попълване на електронното здравно досие.

Личният лекар не може да впише със задна дата имунизации

В същото време в бележката, преминала приемно-предавателен протикол и социален работник, пише старите имена и старото ЕГН на Росен - тайната, пазена от закона, е разбулена. Родителите на момченцето се надяват това да позволи обединяване на двете ЕГН-та в електронното здравно досие.

Здравният документ за ваксините, който получава Надя, и празното електронно досие.

Обаче удрят на камък. Получава се парадоксална ситуация - Надя и Павел разполагат с личните данни на Росен преди осиновяването, а в същото време не могат да го запишат на детска градина, защото електронното досие “пази анонимността”.

Росен все пак тръгва на ясла, след като от заведението правят компромис и приемат хартиената бележка - със старото ЕГН и имена на момчето. Това обаче не решава проблема, след 1 г. то ще трябва да посещава детска градина и законовият абсурд ще се повтори.

Надя започва да търси решение още през юни. Първо се обажда в Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Оттам я насочват към Националната здравноосигурителна каса, а оттам - към “Информационно обслужване” АД. Накрая стига и до Министерството на здравеопазването.

“От министерството някаква дама ме посъветва да изпратя имейл, в който описвам проблема. Направих го, но не получих отговор повече от седмица”, разказва жената.

Тя решава да използва системата за електронно връчване, където описва случая. Получава отговор от тогавашния заместник-министър проф. Петко Слачев, по-късно подал оставка.

“Министерството на здравеопазването вече изиска становища от Министерството на правосъдието и Комисията за защита на личните данни относно начина, по който следва да бъде оформено електронното здравно досие на дете след пълното му осиновяване. В отговор на писмата, които получихме от посочените администрации, бяха отчетени сложността и многопластовият характер на въпроса”, пише в отговора. Проф. Салчев обяснява, че поставеният въпрос е мултидисциплинарен и изисква предварително да се извърши задълбочен анализ. И че Комисията по защита на личните данни

предлага създаването на работна група по въпроса,

а министерството към онзи момент вече изготвило заповед за сформирането на групата. В нея участват Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Комисията за защита на личните данни и “Информационно обслужване“ АД, обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова в края на август от парламентарната трибуна.

Отговор, който Надя нарича “безумен”.

От фондация “За нашите деца” също се ангажират със случая и помагат на майката да подготви писмо до РЗИ чрез системата за електронно връчване. Те също пращат писмо до МЗ, отговор не идва.

Надя пише и до омбудсмана Велислава Делчева. От институцията се свързват с нея и я уверяват, че ще се заемат с проблема. Междувременно познати на семейството намират връзка с бивш министър, който също се ангажира да помогне.

“Според мен нещата тръгнаха, защото намерихме връзка в политиката”, казва майката.

“Надявахме се, че ще можем просто да обединим информацията от двете ЕГН-та. От “Информационно обслужване” ни казаха, че е необходим един клик, за да се синхронизират данните на детето, но им трябва отговор от министерството”, разказва Надя. Такъв засега няма.

От една страна, електронното здравно досие събира на едно място цялата медицинска информация и помага да се предотврати представянето на фалшиви документи за имунизации. От друга- в случая на Росен системата не може да разпознае вече извършените ваксинации, защото те са вписани под старото ЕГН.

Според Надя проблемът с документите при осиновяване вероятно не е изолиран случай. Тя обяснява, че различните общини работят по различен начин при предоставянето на информация на осиновителите.

В техния случай родителите не са получили дори хартиения здравен картон на детето. Единствената информация, която им била предоставена, е, че то няма здравословни проблеми и е с всички ваксини. Познати на Надя получават много повече данни при осиновяването - включително информация за биологичните родители.

Семейството не оспорва необходимостта от защита на личните данни и запазване на тайната на осиновяването. Според Надя обаче това не би трябвало да означава детето да остане без достъпна медицинска история и родителите му да не могат да докажат поставените ваксини.

Обратното броене за Росен вече е започнало. Ако проблемът не бъде решен, от следващата година може да се окаже, че момчето няма да може да тръгне на детска градина заради липсващите данни в електронното му досие. А те се изискват и да започне училище.

Междувременно семейството продължава да чака отговор от институциите за нещо, което според тях би трябвало да е технически решим проблем - здравната история на едно осиновено дете да бъде свързана с новото му ЕГН, без да се нарушава тайната на осиновяването. Защото Росен има поставени ваксини, прегледи и медицинска история, просто електронното му досие не го знае.

МЗ вече измислило как да поправи грешката от 2022 г.

Министерството на здравеопазването е запознато с казуса и работи по разрешаване на процедурата, която е одобрена от “Информационно обслужване”. Към момента е изпратена за становище до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Министерството на правосъдието, откъдето се очаква становище.

Това отговориха от МЗ на запитване от “24 часа”.

Работната група, съставена по казуса на Росен, е достигнала до извода, че се налага промяна в Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, с които да се разширят специфично разпоредбите за поддържането на електронните здравни досиета в актуален вид след тяхното създаване.

А като временна мярка министерството има готовност да окаже съдействие за осигуряване на здравната информация за децата в необходимия обем, включително на електронен или друг носител, обясни през август в парламента министър Катя Ивкова. Надя обаче не получава такова съдействие.

Пропускът всъщност идва след изменения от декември 2024 г. на Наредба 3 от 5 февруари 2007 г., с които става задължително удостоверяването с електронно здравно досие при записване в детска градина.

Задължавайки заведенията, министерството с тогавашен министър Галя Кондева не предвижда последвалия проблем за осиновените деца.

Така от септември 2025 г. детските градини са задължени да изискват електронното здравно досие на детето.

“Вече няма нужда родителите да носят личните здравнопрофилактични карти на децата си, нито да предоставят така наречените контактни бележки. Цялата информация е налична в Националната здравноинформационна система”, заяви тогавашният министър на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов.

“Със съответните нормативни промени осигурихме достъп до нея за медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата. По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани – всички деца до 18 години и техните родители. Облекчаваме значително и работата на общопрактикуващите лекари”, каза още той.