Йотова: С Румъния ще настояваме за спиране на всякакви бойни действия в Черно море пред ЕС

Моята прогноза е, че ще има общо решение на ЕС, заяви държавният глава

Днес следобед имах телефонен разговор с президента на Румъния. Това, което се уточнихме, е от името на двете страни членки на ЕС да има извънредна точка на заседанието на върха, която да бъде само за Черно море. Това каза президентът Илияна Йотова пред медиите в Бургас. Тя уточни, че позицията на Румъния и България ще бъде за спиране на всякакви бойни действия и употреба на дронове в Черно море, което е поискала и Франция днес официално.

„Ние печелим все повече съюзници. Моята прогноза е, че ще има общо решение на ЕС", каза още президентът и уточни, че се водят разговори и с турските власти.

Тя добави, че България и Румъния настояват Черно море да бъде специален акцент на срещата с оглед случващото се в последните дни и преди това, в турската изключителна икономическа зона.

Ще имаме и консолидиран текст, по който двете министерства на външните работи работят в момента, който най-вече ще бъде в две части – фактите, такива каквито са, заплахите за корабоплаването и помощта, която можем да получим от ЕС, както по отношение на наблюдението и на разследването, пише БТА.

„Най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави включително на воюващите страни. Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на двете държави, това е ясно като бял ден", каза президентът Илияна Йотова.

По думите ѝ опасностите пред Черно море стават все по-големи. Йотова допълни, че е била днес на посещение в Координационния граничен център и е предложила той да бъде разширен, като в него да има представители на местните власти, на областния управител, всички изнесени служби и министерства, така че, когато възникне инцидент, координацията да бъде по-пълна и бърза.