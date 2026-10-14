Граждански организации и активни граждани обсъдиха проблемите на Добрич и региона

Представители на над 15 неправителствени организации, читалища, фондации и активни граждани от Добрич и региона се събраха на областна среща на гражданското общество, за да идентифицират местните проблеми и да предложат решения в рамките на инициативата „Мрежи в действие".

„Инициативата е финансирана по Механизма за гражданска активация и прозрачност и се реализира чрез българо-швейцарската програма", каза Мирослава Маджарова, изпълнителен директор на сдружение „Клуб на нестопанските организации" – Търговище, което изпълнява проекта.

Това е поредната подобна среща в Североизточния планов район. Предишни дискусии вече са се провели при голям интерес в Добрич, Шумен и Търговище, посочи Маджарова.

Срещите ще обхванат шестте планови района в страната. Целта е да бъдат формулирани препоръки за подобряване на средата за развитие на гражданското общество, като за всеки район ще бъдат изготвени подробни анализи.

„Идеята е да се тръгне отдолу нагоре – да се идентифицират местните проблеми и да се вдигнат на национално ниво, ако такова е нужно за решаването им", обясни Маджарова.

Мненията, идеите и предложенията на гражданите и неправителствените организации по важни за региона обществени теми ще бъдат събрани и обобщени в препоръки, които ще бъдат представени на национално ниво. Сред целите са активизиране на гражданското общество, изграждане на добър диалог с институциите и службите, както и създаване на контакти между отделните граждански структури.

В началото на срещата участниците записаха на листчета своите мечти за Добрич или за населените места, от които идват. Посланията бяха закачени на дърво и разделени в три групи – за по-активно привличане на младите хора в обществения диалог, за по-тесни връзки между неправителствените организации и органите на властта, както и за конкретни битови проблеми, които затрудняват ежедневието на гражданите.

Сред записаните желания беше и „Добрич – град на активни граждани и НПО, поставящи проблеми и предлагащи решения".

Участниците бяха разделени на групи, в които обсъждаха и конкретни казуси, свързани с гражданското участие при определянето и решаването на проблемите на заобикалящата среда.