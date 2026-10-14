Въздушната линейка транспортира бременна жена от Пазарджик до София

35-годишна бременна жена от Пазарджик в крайно тежко общо състояние бе транспортирана с медицински хеликоптер от стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик до София.

За случая своевременно е уведомен изпълнителният директор на МБАЛ- Пазарджик д-р Красимир Темнилов. Той от своя страна предприема незабавни действия да уведоми Министерство на здравеопазването чрез директора на РЗИ- Пазарджик. Д-р Димитър Савов е провел спешни разговори с министъра на здравеопазването- г-жа Катя Ивкова и зам. министър д-р Николай Вълов, които са оказали необходимото съдействие за спасителната акция.

Сигналът за пациентката е подаден към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух от координатора на МБАЛ-Пазарджик- д-р Димитър Бакалов и д-р Венцислав Тодоров от ФСМП гр. Пазарджик.

Преди осъществяването на медицинския транспорт са проведени консултации с републиканския консултант по хематология проф. Михайлов и с приемащия лекар доц. Йорданка Ямакова от УМБАЛ "Александровска"- София.

Пациентката първоначално е приета в Спешно отделение на МБАЛ- Пазарджик и в последствие преведена в ОАИЛ, където са извършени спешни диагностично- терапевтични манупулации и консултации. Поради необходимост от по- високо ниво на компетентност, брименната жена е насочена към УМБАЛ "Александровска".

Транспортирането до стадион "Георги Бенковски" се извърши с линейка от ФСМП Пазарджик и екип от МБАЛ- Пазарджик ( д-р Ангел Добрев, д-р Димитър Бакалов и мед. сестра Екатерина Ичева ).

Това е първата спешна въздушна акция, извършена на територията на град Пазарджик. Транспортирането от стадион "Георги Бенковски" се реализира по нареждане от ЦСМПВС.