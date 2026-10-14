Осъденият бивш депутат Илия Илиев задържан за злоупотреби с пари от обществени поръчки (Обзор)

ГДБОП влезе в луксозните имоти на фамилията в Костинброд и го отведе с белезници, разследват се измами със строителство във ВиК сектора

Бившият депутат Илия Илиев е задържан при акция на ГДБОП в Костинброд. В сряда антимафиотите претърсиха луксозните имения на фамилията му по разследване за злоупотреби с пари по обществени поръчки във ВиК сектора и го отведоха на разпит в София с белезници. Операцията е продължение на тази в Бургас, където бяха арестувани и обвинени двама души - директорът на местното ВиК дружество Цветан Мирчев и местният лидер на ДПС Христо Широков. Те са обвинени за престъпна група, принуда, търговия с влияние и престъпление по служба.

Арестуваният в четвъртък Илия Илиев беше лидер на вече закритата партия ДРОМ. Той е бивш общински съветник от ГЕРБ в София, а между 2014 и 2017 г. беше депутат от ДПС, избран от листата в Ямбол.

Илия Илиев, членове на семейството му и техни подставени лица участват в обществени поръчки от 20 г. Дружествата изпълняваха договори с различни институции. По едно от тях Илия Илиев беше обвинен и през 2017 г., когато падна имунитетът му. Делото беше срещу него, срещу бившия зам. транспортен министър от тройната коалиция Антон Гинев и началника на БДЖ в Русе Огнян Георгиев. Процесът приклчи през юли 2024 г. Окончателната присъда на Илия Илиев е 2 г. условно с изпитателен срок от 5 г., който още не е изтекъл. Доказано е, че е улеснил Георгиев да присвои 915 хил. лв. Става дума за договор на фирмата “Розалия ММ” ЕООД с НКЖИ за 1 млн. лв., подписан през 2007 г. С парите трябвало да се възстановят отводнителни канали по линията Моруница - Бяла. Управител на фирмата тогава е Сузана Станкова, която чистосърдечно си признала пред разследващите, че батко ѝ Илия Илиев от Костинброд ѝ давал да подписва документи и ѝ платил 300 лв. за услугата. Жената дори не знаела, че има фирма и какво се върши с нея. Всъщност тогавашният общински съветник и бъдещ депутат водил преговорите по договора и движил всички документи. Доказано е, че дейностите, за които фирмата му получила 1 млн. лв., са извършени от работници в железопътната секция, а не от служители на “Розалия ММ” ЕООД. Дружеството не разполагало с такива. Плащанията са с основание строителни книжа, протоколи и фактури, които били фалшиви и лично Илиев ги осигурявал.

Фирми на брата, сина, сестрата и други роднини на Илия Илиев в годините назад са печелили обществени поръчки за десетки милиони от НКЖИ, общини и държавата за строителство, включително и във ВиК сектора, показа проверка на “24 часа”. Те живеят в огромни палати в Костинброд, които в четвъртък бяха претърсени от разследващите. Намерени са големи суми пари в брой и много луксозни вещи.