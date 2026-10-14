Майката накарала 14-годишния си син да убие пастрока си в съня му

Ученикът пробол с нож в сърцето мъжа

14-годишният ученик от Димитровград е убил пастрока си Петър, като майка му го е накарала да го направи. Убийството стана в нощта срещу вторник и първо се смяташе, че 32-годишната жена е нанесла смъртоносния удар с нож в сърцето на съпруга си.

Тя е доста по-млада - Петър бил на 67 години. Двамата имали две малки деца, които ходят на детска градина. 14-годишното момче, което е от предишен брак на жената, също живеело с тях. От известно време двамата обсъждали убийството. В понеделник след поредния скандал майката накарала момчето да наръга съпруга ѝ. Дала му кухненския нож и докато той спял, детето проболо пастрока си в сърцето.

След това двамата взели одеяло и увили трупа на мъжа. Качили го в семейния мерцедес, а момчето седнало да кара. Планът им бил да изхвърлят трупа във водите на Марица и да обявят Петър за издирване. Целта им била да вземат пенсията му - той я получавал по карта. Освен това жената щяла да наследи къщата.

Момчето обаче катастрофирало - забило мерцедеса в боклуджийска кофа. Макар часът да бил 23,50 ч, мъж видял това и подал сигнал на тел. 112. Двамата избягали, а при местенето на колата полицаите открили тялото на Петър в багажника. Майката и синът бързо били задържани.

Първоначално жената опитала да поеме вината и да прикрие сина си. Двамата са обвинени за убийството като съучастници. Тъй като е на 14 години, момчето може да получи до 5 години затвор, а тя рискува от 10 до 20 г. решетки. Прокуратурата ще иска постоянен арест и за двамата, а двете малки деца са под полицейска закрила.