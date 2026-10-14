Велислава Делчева: Все повече институции получават жалби, изготвени с изкуствен интелект

Все повече държавни институции получават писма и жалби, изготвени с помощта на AI. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева, като обясни, че самото използване на подобни инструменти от гражданите не е проблем.

„Проблемът не е в това, че гражданите използват AI, за да изпращат жалби към институциите. По-големият проблем ще възникне тогава, когато институциите или частният бизнес започнат да използват AI, за да вземат решения, свързани с живота на гражданите", заяви омбудсманът по NOVA.

По думите ѝ в частния сектор изкуственият интелект вече се използва в различни етапи от процеса по подбор на служители - от създаването на обяви за работа и подготовката на тестове до провеждането на интервюта и оценяването на кандидатите. Това поставя важния въпрос кой всъщност взема окончателното решение за назначаването на даден човек и доколко процесът е прозрачен и справедлив.

Един от основните рискове е възможността алгоритмите да възпроизвеждат дискриминационни критерии. Ако например в дадена система бъдат заложени условия, които поставят кандидатите над определена възраст в неизгодно положение, това може да засегне правото им на труд.

„Когато става въпрос за вземане на решения, човекът, който е създал системата с AI, е задал определени критерии, които биха могли да бъдат дискриминационни. Следователно, когато взема решение, изкуственият интелект също може да наложи дискриминация", посочи Делчева.

Тя подчерта, че технологиите могат да бъдат полезни при обработването и обобщаването на големи обеми от информация, но не бива да изместват човешката преценка в решенията, които засягат живота на гражданите.

"Необходимо да има ефективен контрол върху начина, по който системите с изкуствен интелект влияят върху човешките права", каза още тя.

Делчева обърна внимание и на необходимостта от подходяща правна рамка и достатъчно правомощия за институциите, които защитават гражданите. При съмнения за нарушени права хората трябва да имат възможност да потърсят съдействие и защита.

„Най-важното, което трябва да направим като общество, е да използваме възможностите на AI. Но винаги, когато се вземат решения, те трябва да бъдат вземани от човек. Човекът трябва да остане в центъра на този процес", заяви омбудсманът.

Според нея защитата на гражданите в условията на бързо развиващи се технологии ще изисква все по-активна работа от страна на омбудсмана и останалите правозащитни институции. Основното предизвикателство е AI да се използва като средство за улеснение и развитие, без това да става за сметка на човешките права и равнопоставеността.