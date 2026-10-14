Митрофанова подари на Сакскобургготски скулптура на цар Борис III, изработена от сина ѝ (Снимки)

Симеон Сакскобургготски получи като специален подарък бронзова скулптура на Цар Борис III от Андрей Тиртишников, син на руския посланик Елеонора Митрофанова. Дарът е бил лично връчен от Митрофанова и съпруга й акад. Владимир Тиртишников, съобщават от офиса на царя във Фейсбук.

Ето какво написаха оттам:

Негово Величество Царят получи специален подарък - бронзова скулптура на неговия баща Цар Борис III.

Автор на творбата е Андрей Тиртишников - руски скулптор и академик на Руската художествена академия.

Роден е на 4 август 1980 г. в Москва. Още през 2001 г., едва на 21-годишна възраст, той е отличен със златен медал от Руската художествена академия.

През май 2021 г. негова пластична творба — бронзов бюст на великия руски писател Достоевски - е официално дарена на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" в София.

Дарът бе лично донесен от родителите на автора - Нейно Превъзходство посланик Елеонора Митрофанова и Академик Владимир Тиртишников