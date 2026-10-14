ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пороят в Истанбул взе жертва, 14-годишен стъпи в л...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23736326 www.24chasa.bg

Митрофанова подари на Сакскобургготски скулптура на цар Борис III, изработена от сина ѝ (Снимки)

13164
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка: Фейсбук/Н.В. Цар Симеон ІІ

Симеон Сакскобургготски получи като специален подарък бронзова скулптура на Цар Борис III от Андрей Тиртишников, син на руския посланик Елеонора Митрофанова. Дарът е бил лично връчен от Митрофанова и съпруга й акад. Владимир Тиртишников, съобщават от офиса на царя във Фейсбук. 

Ето какво написаха оттам: 

Негово Величество Царят получи специален подарък - бронзова скулптура на неговия баща Цар Борис III.
Автор на творбата е Андрей Тиртишников - руски скулптор и академик на Руската художествена академия.
Роден е на 4 август 1980 г. в Москва. Още през 2001 г., едва на 21-годишна възраст, той е отличен със златен медал от Руската художествена академия.

През май 2021 г. негова пластична творба — бронзов бюст на великия руски писател Достоевски - е официално дарена на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" в София.
Дарът бе лично донесен от родителите на автора - Нейно Превъзходство посланик Елеонора Митрофанова и Академик Владимир Тиртишников

снимка: Фейсбук/Н.В. Цар Симеон ІІ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си