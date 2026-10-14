Камери засякоха крадла на пръстени от къща в Дълбок извор

Влязла през незаключената врата на дома на своя съседка

Жена от първомайското село Дълбок извор остана без два златни пръстена, след като ги свали, за да не й пречат на домакинската работа, а после отиде да пие кафе у съсед, без да заключи. Това се е случило следобед на 21 ноември м. г. Докато отсъствала у дома си, дошла да я търси комшийка, далечна родственица на мъжа й. Тя видяла накитите на портмантото точно срещу входа, взела ги и си тръгнала.

Малко по-късно се върнала в къщата, където собственичката на бижутата вече се била прибрала, и двете пили кафе. Липсата на пръстените била забелязана чак вечерта и на следващия ден жената попитала съседката си дали не ги е взела. Другата отрекла. Тогава ограбената се сетила, че в къщата има видеонаблюдение, но достъп имал само мъжът й, който бил в Нидерландия в онзи момент. Така записите били прегледани след седмица и единственият човек, засечен от камерите в конкретния ден, била съседката.

Тя признала вината си пред Районния съд в Първомай и настояла да бъде наказана с пробация. Постановеното наказание е именно такова, а срокът е 9 месеца. Съдебният състав намира случая за маловажен, защото стойността на двата пръстена е около 890 евро, т. е. под размера на 2 минимални работни заплати, а и извършителката е с чисто съдебно минало и е съдействала на разследващите.