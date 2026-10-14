Знаков кардиолог и легендарен гастроентеролог с големи лекарски отличия в Пловдив (Снимки)

Виждаме човека в най–уязвимите му моменти и често вземаме решения, когато времето не е на наша страна, отбеляза д–р Георги Цигаровски, шеф на Лекарската колегия в града

Двама изявени пловдивски лекари получиха голямо признание от своите колеги тази вечер на бляскава церемония – кардиологът д–р Кирил Хаджихристев и гастроентерологът д–р Георги Попов.

Д–р Попов е легенда в медицината. Обучил е 628 лекари в своята дългогодишна практика по вътрешни болести и гастроентерология. И като един от доайените беше отличен с почетен знак и грамота на Районната лекарска колегия.

Хиляди са пациентите, спасени от доктор Попов, за когото медицината е смисълът на живота му. Дори и на 87 години, той продължава да консултира и да лекува.

"Лекар до върха на пръстите си", казват за него колегите му, които са минали през неговата школа. Дори и на 87 години доктор Георги Попов продължава да консултира и да лекува.

"Започва като участъков лекар в село Речица, Сливенско, след това в болницата в Твърдица, в Искра, Първомайско, а също и в Алжир. Дълги години е завеждал отделението по вътрешни болести и гастроентерология в Окръжна болница в Пловдив, а после в различни частни лечебни заведения. Усъвършенствал е в Германия, Франция и Норвегия, като прилага редица диагностично– лечебни методи", отбеляза председателят на РЛК в Пловдив доктор Георги Цигаровски.

По думите му лекарите виждат човека в най–уязвимите му моменти. "Виждаме тревогата на близките и носим отговорността да вземаме решения, когато времето не е на наша страна. Точно затова знаем, че животът не бива да се приема за даденост и всяка прегръдка и среща с любим човек е безценен", каза той. Отличените пловдивски лекари в различни категории се снимаха с председателя на БЛС доктор Николай Брънзалов. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Много изявени медици се събраха тази вечер в зала "Бендида" на гранд хотел "Пловдив". Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов уважи събитието и подчерта, че е възпитаник на пловдивската школа. С него беше и заместникът му д–р Иван Маджаров. На церемонията дойде и ректорът на Медицинския университет проф. Ангел Учиков, шефката на РЗИ д–р Сийка Димчева, председателката на здравната комисия в местния парламент д–р Веселка Христамян.

Голямата награда "Лекар на 2026 година в Пловдив" отиде у топкардиолога доктор Кирил Хаджихристев. Той е сочен за един от най–добрите в тази област не само във втория по големина град, но и в региона. Родопчанинът, чиято кариера започва от болницата в Смолян, но вече четвърт век работи в Пловдив, благодари за доверието.

"Нашата професия не е индивидуално дело, а колективно. Така, че тази награда нека бъде за всички колеги, с които работя и съм работил. Щастлив съм, че съм в кардиологията на болница "Пълмед" с такъв екип. Благодаря на нашите учители и на най-близките ми", каза скромно медикът, пред чийто кабинет всеки ден има десетки пациенти не само от Пловдив, но и от различни населени места.

Пловдивската лекарска колегия номинира за националната награда "Лекар на годината", чиято церемония е в София в понеделник, доктор Гергана Шаламанова. Тя е онкодерматолог е и утвърден специалист. Нейната работа е свързана с лечението не меланома и други кожни тумори, както и с прилагане на имунотерапия.

В категорията "Ти си нашето бъдеще" Районната лекарска колегия издига доц. Петър Учиков. Той е син на ректора на Медицинския университет в града проф. Ангел Учиков. 8 години след дипломирането си младият хирург е вече доцент в МУ – Пловдив. Работи във Втора хирургична клиника на УМБАЛ "Свети Георги", а професионалното му развитие е насочено към съвременната лапароскопска и роботизирана хирургия. Минал е обучения в Германия, Франция, Румъния и Италия. Автор и съавтор е на 85 научни публикации с над 440 цитирания. Всеки от наградените получи плакет и грамота. Снимка: Радко Паунов Тържествената церемония се състоя в зала "Бендида" на гранд хотел "Пловдив", като специално бе уважена от председателя на БЛС доктор Николай Брънзалов и заместникът му доктор Иван Маджаров. Снимка: Радко Паунов Шефката на РЗИ–Пловдив доктор Сийка Димчева уважи церемонията на РЛК. Снимка: Радко Паунов Шефката на здравната комисия в общинския съвет на Пловдив доктор Веселка Христамян (на преден план) и ректорът на Медицинския университет проф. Ангел Учиков (зад нея) бяха на церемонията.