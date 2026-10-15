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Апартамент се запали в "Гео Милев"

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Пожарна СНИМКА: Архив

Пожар е възникнал в апартамент около 22:00 часа в кв. "Гео Милев" на ул. "Николай Коперник" в близост до 93-то училище "Александър Теодоров - Балан" в София.

На място има два пожарни автомобила и линейка, както и полицейски служители. Инцидентът е станал в апартамент на третия етаж. Към момента пламъците вече са загасени.

Все още няма информация дали има пострадали при пожара.

По време на действията на пожарникарите котка стоеше от външната страна на терасата на запалилия се апартамент. Впоследствие животното скочи без да пострада, а живеещи в блока се погрижиха за него, съобщи БТА.

 

 

Пожарна СНИМКА: Архив

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