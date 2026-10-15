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Обраха офис за парични преводи в Дупница

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Офис на компания за парични преводи е бил обран снощи в Дупница. Нападението е станало около 19 ч. в сряда в жк "Бистрица". Полицейски екипи незабавно са реагирали и са пристигнали на място. Криминалисти извършваха до късно снощи огледи и претърсвания в района за установяване на извършителя. Установява се каква сума е била открадната. Служителката не е пострадала.

Полиция. СНИМКА: Архив

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