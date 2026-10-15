Жители на Бистрица искат повече контрол на пътя до селото

Жители на Бистрица настояват за повече контрол на пътя до селото след верижната катастрофа, която се случи в неделя. Тя причини наранявания на пътници в колите включително и на две деца и щети по автомобилите.

Водачът, който с безразсъдно изпреварване е причинил инцидента обаче се е отървал само с глоба, защото неговата кола не е участвала в директно в сблъсъка, независимо че го е причинила, разказа Гергана Коева, майка на две деца, които са били в една от сблъскалите се коли.

„Отидох в полицията и подадох жалба за безразсъдното поведение на този водач, но в полицията ми казаха, че нищо не могат да направят. Следователно трябва да се промени законът и предизвикалите инциденти трябва да носят отговорност", каза тя пред Нова тв.

„Изневиделица изскочи автомобил и буквално спря в нас. Децата много се уплашиха, малкото не спря да пищи, а големият ми син се беше хванал за гърдите и не можеше да диша. Ударът изобщо не беше лек", разказа тя. По думите ѝ подобни изпреварвания на завой са ежедневие в Бистрица.

Друг участник в катастрофата разказа, че той се движел по пътя към Бистрица. Когато видял опасната маневра, отбил встрани, но колата след него се блъснала.

Установено е, че виновникът за катастрофата е 55-годишна жена. Отнети са ѝ 13 контролни точки и ѝ е наложена парична глоба. До този момент има регистрирани 8 акта, като най-често се касае за шофиране без колан и използване на мобилен телефон.

Според кмета на Бистрица Самуил Попов мястото, на което е станала верижната катастрофа, често предполага изпреварване и мястото трябва да бъде още по-добре обезопасено.