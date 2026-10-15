100 сигнала за щети от силния вятър в Сливен за един ден

Близо 100 сигнала за щети вследствие на силния вятър в Сливен се получили през вчерашния ден, каза по Нова тв зам.-кметът на града Камен Костов. „Имаше доста щети по инфраструктурата, по тролейбусната мрежа, по автомобили, за съжаление и пострадал човек. Веднага се свързахме с близките му, със 112 и ще съдействаме с каквото е необходимо", каза Костов.

По думите на зам.- кмета проблемът е, че листата са все още по дърветата, това създава голяма площ и натоварването от вятъра е голямо върху структурата на дърветата. Той увери, че обследват постоянно дърветата. „Направихме карта на всички дървета, имаме около 50 хиляди, и всяка година инвестираме доста средства за грижа и подкастряне на зелената система", каза още Костов. Но не можели да обезопасят абсолютно всички.

Той посочи, че вчера са апелирали гражданите да са внимателни, дори и през училищната система – децата като излязат от училище да избягват площи, където има големи дървета. Постоянно обследваме по-големите и по-старите дървета по пешеходните зони, увери още Камен Костов.

Пострадалият мъж е в болница с множество травми, след като голям клон падна върху него в Сливен. Причината – ураганните пориви на вятъра в района, които достигнаха и преминаха 100 км/ч и причиниха сериозни проблеми. Дърво се стовари и върху тролейбусни жици, а стихията събори и част от покрива на хотел в града. На подбалканския път движението на тежкотоварни камиони бе истинско предизвикателство, като няколко тир-а се обърнаха от силния вятър.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров каза в „Здравей, България", че е посетил спешното отделение на болницата тази сутрин. „Състоянието на пострадалия е много тежко, има политравма, има счупени прешлени, пробит бял дроб от счупени ребра. Тази нощ е преминало доста тежко, а лекарите са се борили той да остане в състояние, което да позволи транспортирането му. Предвижда се днес да бъде откаран до София за операция, тъй като състоянието му е животозастрашаващо", каза Кашеров.