Даниел Митов: Ако ГЕРБ беше на власт, евролидерите щяха да са във Варна

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В тази ситуация, когато войната е на няколко километра от нас и се приближава, много интересно е, че се приближава, когато миролюбците дойдоха на власт.

Това каза пред БНТ бившият външен и вътрешен министър Даниел Митов по повод атаките от последните две седмици с дронове срещу кораби в икономическата и прилежащата зона на България в Черно море.

По думите му националната сигурност е политически въпрос и няма как да не бъде политизирана.

"Разбира се, истерии не трябва да се подклаждат. Докато ние управлявахме, такива инциденти нямаше", каза Митов.

"Ако очакват да намерят на дъното на Черно море чарк от дронове, на който пише "Сделано в СССР", няма да има такива. Можеш да кажеш кой носи отговорност и без да е необходимо да назоваваш конкретния виновник", заяви още той.

Според него премиерът се страхува да каже името на Руската федерация в контекста на тази война.

"Той дойде със заявката, че ще тропа по масата, че българската външна позиция ще бъде защитена. Единствения път, когато сме го видели да удари по масата беше, когато трябваше да вади руските олигарси от санкционните списъци. Сега беше моментът да тропне по масата", каза Митов.

Той попита дали трябва да се стигне до удари в териториалните ни води, за да разберем, че има проблем с националната ни сигурност.

"Казахме им, че ще подценят инцидента, ако не заявят ясно кой е говорен за нестабилността в Черноморския регион. Агресорът вижда слабост и ще навлезе още по-навътре в пространството ни за сигурност. Трябва да се даде ясен сигнал на съюзниците ни, че имаме притеснения за сигурността ни", обясни той.

По думите му ако ГЕРБ били сега на власт, щели да съберат европейските лидери във Варна, да облитат над Черно море с хеликоптери.

"Не знам какво му беше смешно на премиера Радев. Ако беше президент, щеше да съсипва в момента правителството от критики", каза още Митов.

Той коментира и кризата с горивата.

"Ние трябва да се подсигурим, имайки предвид международната обстановка. Има възможности цените на бензиноколонките в България да не са такива", обясни Митов.

Според него руската посланичка е трябвало да бъде привикана още на 6 октомври, да бъде връчена нота.

"Тя беше извикана на ниво министър-председател. Разбрахме от премиера, че г-жа Митрофанова не знаела на кой са дроновете. Като извикаш посланик на такова ниво, ако има ескалации, какво правиш след това, когато вече си го извикал на най-високо ниво? Следващата стъпка е да я изгонят. Трябваше да я извикат на ниво външен министър", обясни бившият външен министър.

На въпрос дали се притеснява, че Митрофанова ще бъде изгонена, той отговори:

"Не, аз не се притеснявам изобщо, бих я изгонил още утре".

По думите му няма как да искаш мир, без да си дефинирал какво е.

Митов каза, че не ги е яд, че не са издигнали кандидат за президент.

"Няма причина ние да се притесняваме от каквото и да е било по отношение на президентските избори. Има време и до първия тур, и до балотажа. Тепърва ще го коментираме", поясни той.