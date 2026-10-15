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Иван Ангелов: Все още не знаем чии са дроновете, към момента няма проблем с доставките на петрол

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Заместник-председателят на народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Иван Ангелов. Кадър: БТВ

"Все още няма ясни доказателства откъде идват тези атаки и не можем да кажем чии са били тези дронове. Към момента няма проблем с доставките на петрол." 

Това заяви зам.-шефът на народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Иван Ангелов пред БТВ.

Той допълни, че има достатъчно гориво в държавния резерв и за следващите месеци няма риск от криза на горивата.

"Българските власти показаха готовност и решителност за отговор. Това е най-важното. Логиката води към Русия - няма логика Украйна да избива гражданите си и да потапя корабите си", каза още Ангелов.

Той обясни, че не управляващите не могат да си позволят да намалят ДДС-то на горивата, защото ще се увеличи дефицита в бюджета. 

"Първоначалните предвиждания за бюджетния дефицитбяха 3,8%, аз съм оптимист и вярвам, че ще влезем в границите на 3%. Не съм видял обаче процентът, който изпращаме до Европейската комисия", заключи Ангелов.

Заместник-председателят на народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Иван Ангелов. Кадър: БТВ

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