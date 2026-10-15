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26 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

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Пътна полиция

През последното денонощие в страната са регистрирани 19 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 26 души, съобщава пресцентърът на МВР. При пътните инциденти няма загинали. В София са станали една тежка и 29 леки катастрофи с един ранен. 

От началото на месеца в пътни инциденти в страната са загинали 26 души, а 409 са пострадали. От началото на годината в катастрофи живота си са загубили 394 души, а 6811 са пострадали., пише БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите (337) през същия период на 2025 г. се отчитат 57 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., допълват от пресцентъра на МВР. 

Пътна полиция

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