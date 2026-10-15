Полиция ще регулира четири ключови кръстовища в Пловдив, за да облекчи трафика

Мярката се въвежда за часовете от 7,30 до 9

Четири натоварени кръстовища в Пловдив ще бъдат регулирани от полицейски служители в продължение на една седмица, съобщиха от общината. Целта е да се облекчи трафикът и да се намалят задръстванията в сутрешните часове между 7,30 и 9 часа, когато жителите на Пловдив излизат за работа и училище.

Мярката обхваща следните кръстовища:

бул. „Руски" и ул. „Гладстон";

бул. „Руски" и бул. „6-ти септември";

бул. „Цар Борис III Обединител", бул. „Христо Ботев" и ул. „Найчо Цанов";

бул. „Цар Борис III Обединител" и бул. „6-ти септември".

На всяко от четирите места ще има полицейски екип, който ще подпомага движението и ще регулира преминаването на автомобилите според натовареността. При необходимост и след преценка на място светофарите ще бъдат временно изключвани, за да може трафикът да се управлява по-гъвкаво.

След изтичането на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия, допълват от общината.