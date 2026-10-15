ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Здравка Евтимова представя в Банкя най-новата си к...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23737062 www.24chasa.bg

Полиция ще регулира четири ключови кръстовища в Пловдив, за да облекчи трафика

24 часа Пловдив онлайн

808
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Катастрофата блокира средната лента на пловдивския булевард "Цар Борис III Обединител". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Мярката се въвежда за часовете от 7,30 до 9

Четири натоварени кръстовища в Пловдив ще бъдат регулирани от полицейски служители в продължение на една седмица, съобщиха от общината. Целта е да се облекчи трафикът и да се намалят задръстванията в сутрешните часове между 7,30 и 9 часа, когато жителите на Пловдив излизат за работа и училище.

Мярката обхваща следните кръстовища:

  • бул. „Руски" и ул. „Гладстон";
  • бул. „Руски" и бул. „6-ти септември";
  • бул. „Цар Борис III Обединител", бул. „Христо Ботев" и ул. „Найчо Цанов";
  • бул. „Цар Борис III Обединител" и бул. „6-ти септември".

На всяко от четирите места ще има полицейски екип, който ще подпомага движението и ще регулира преминаването на автомобилите според натовареността. При необходимост и след преценка на място светофарите ще бъдат временно изключвани, за да може трафикът да се управлява по-гъвкаво.

След изтичането на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия, допълват от общината.

Катастрофата блокира средната лента на пловдивския булевард "Цар Борис III Обединител".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си