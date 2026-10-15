Въпреки отнетия лиценз: съдът позволи на болницата, в която почина Ангел от Белащица, да работи

Според административните магистрати внезапното прекратяване на дейността може да застраши здравето на пациентите в лечебното заведение

Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването, с която беше отнето разрешението за осъществяване на лечебна дейност на "Медикус Алфа" до приключване на съдебното производството. Това означава, че здравното заведение ще продължи да работи.

Интервенцията, след която детето почина, беше извършена на 4 април 2025 г. Към момента под наказателна отговорност са привлечени трима лекари. Зъболекарката д-р Георджева е обвинена, че е упражнявала професията си в нарушение на Закона за лечебните заведения. Според прокуратурата анестезиологът д-р Пламен Мандев е нарушил общите правила за добра медицинска практика и не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента. Под наказателна отговорност е привлечен и още един анестезиолог.

"Медицински надзор" след проверка установи, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си, а след това Министерството на здравеопазването им отне разрешението за лечебна дейност.

Според Административния съд в Пловдив в болницата има пациенти, които в момента се лекуват, и внезапното прекратяване на дейността й може да застраши тяхното здраве и живот. И допълват, че те не трябва да понасят последствията от спора между държавата и болницата.

"Постановеното определение не представлява окончателно произнасяне по законосъобразността на заповедта на министъра на здравеопазването. То се отнася до предварителното й изпълнение и цели да предотврати непосредствения риск за пациентите, докато спорът бъде разрешен по съдебен ред", е становището на Административния съд.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.