Шофьор на кокаин и двама пияни зад волана хванаха във Велико Търново

Водач, употребил наркотични вещества засякоха служители на РУ – Велико Търново. Около 2 ч. тази нощ в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 30-годишен от Севлиево. Направеният му тест за дрога е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка, съобщиха от полицията.

Двама, седнали да шофират пияни, арестували полицаите. Около 17 ч. в хода на специализирана полицейска операция в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 46-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,88 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилът е иззет. Започнато е бързо производство.

Няколко часа по-късно, около 22 ч., в хода на специализирана полицейска операция в Г. Оряховица е извършена проверка на лек автомобил. Пробата за алкохол на 60-годишния шофьор от с. Първомайци е отчел 2,03 промила. Той е дал кръв за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка.