Със 17 гласа "за" ВСС определи Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор

Двама бяха против

Мерките за неотклонение на Явор Златанов от "Осемте джуджета" и Джейхан Ибрямов, на които Лазарова е била в съдебния състав, изплуваха в дискусията

Галина Захарова: Недопустимо е административен орган да дава оценка на съдебен акт

Със 17 гласа "за" и двама "против" Пленумът на ВСС определи Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор за следващите 6 месеца. Дискусията продължи блидо 2 часа, като в нея изплуваха и мерките за неотклонение на Явор Златанов и Джейхан Ибрямов, по които Лазарова е била в състава. Против тя да бъде и.ф. главен прокурор гласуваха Атанаска Дишева и Олга Керелска.

Мандатът от 6 месеца на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври тази година. Преди седмица Прокурорската колегия поиска съгласие от Магдалена Лазарова, която е зам.-главен прокурор. Тя го даде и вчера колегията реши да я предложи на Пленума за временно и.ф. главен прокурор за 6 месеца.

Във вторник писмо до ВСС изпрати правосъдният министър Николай Найденов, в което той посочи, че няма да упражни правомощието си по закон да предложи и.ф. главен прокурор. Поискал е съгласие и от другите прокурори във ВКП, получил такова от Камен Михов, но не получил кадровото му досие. Според министъра не е задължително да се спазва старшинството при определяне на временен шеф на прокуратурата и трябва да има изслушване на кандидатите.

Прокурорската колегия е на мнение, че досега при определянето на и.ф. председател на ВАС е спазвано старшинството. А и нямало нужда от изслушване на кандидатите, защото те били само за 6 месеца, тоест твърде малък период.

Атанаска Дишева от Съдийската колегия възрази да се разгледа точката на днешното заседание, защото материалите по нея били качени вчера следобед. Не бил спазен тридневният срок, и в този смисъл точката била извънредна. Според нея да се разгледа въпросът и другия четвъртък нямало да е късно, а можело да се насрочи заседание и в друг ден. За предложението на Дишева гласуваха още шефката на ВКС Галина Захарова и Олга Керелска. 15 бяха против.

Олга Керелска посочи, че въпреки, че е трайна практика, но не е добра, да се нарушава правилника. Лично тя се запознала с дискусията от сайтове, но това не бил начинът. За това искала да чуе изказвания от членове на Прокурорската колегия, а и било важно да са стриктни, защото решението им можело да се атакува пред ВАС.

Огнян Дамянов от Прокурорската колегия пък даде пример с избора на и.ф. председател на ВАС и тогава материалите били качени предния ден. "Ако се цели да се отвори вратата на процесуално основание да се отменя, то тя се отвори", каза Дамянов.

Атанаска Дишева го репликира, че се правило внушение. "Как министърът се е запознал с предложението?", попита тя.

Дишева обяви, че не подкрепя предложението на Прокурорската колегия. Според нея гласуването е настоятелно прибързано - лишавал се министърът на правосъдието да участва в този процес. Съображението му за ненамеса в съдебната власт било неоснователно. "Тогава защо толкова настоятелно Народното събрание прие това предложение, след като министърът не упражнява това си право", коментира Дишева.

Тя също отбеляза, че принципът за старшинство не е задължителен. Досега била такава практиката, но когато през юни 2023 г. Прокурорската колегия назначила Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор не било сигурно, че било спазено правилото, защото той даже не е бил действащ прокурор тогава. По онова време Сарафов е шеф на националното следствие.

Всъщност основното възражение на Дишева било по отношение на професионалното и кадровото развитие на Магдалена Лазарова - 1998 г. е назначена за прокурор, а през 2010 г. е заместник на апелативния прокурор, без да е била в апелативна прокуратура, от 2012 до 2017 г. е във ВСС, а после е назначена за съдия в спецапелативния съд, където е била 8 години, а през април м.г. е назначена за заместник на главния прокурор.

"При тези фактически данни, определянето ѝ за и.ф. главен прокурор не отговаря на изискването тази длъжност да заеме лице, което е подготвено. Година и няколко месеца зам.-главен прокурор не е достатъчен период, една значителна част тя е прекарала извън системата на прокуратурата - пет години като член на ВСС и осем години като съдия", посочи Дишева.

Не можела да пренебрегне едно обстоятелство, за което нямало доказателства. Преди години в сайта "Бърд" била публикувана информация, че Лазарова е участвала в дело за мярка за неотклонение на Явор Златанов от "Осемте джуджета". Дишева не можа да цитира определението, не получила достъп до него заради неспазения тридневен срок. Важен бил не крайният акт, а логическите аргументи. Тя поиска ВСС да изиска определението.

Йордан Стоев от Прокурорската колегия пък обяви, че нищо не разбрал от изказването на Дишева, защото било в много посоки, но и не получил отговор за двойния стандарт. Защо в единия случай можело, тоест и. ф. ръководител на ВАС, а за другия не можело.

Тя пък му реплекира, че съдия Ваня Анчева, която беше определена за и.ф. председател на ВАС била повече от 20 години върховен съдия, а повече от 10 шеф на отделение там.

Огнян Дамянов пък обясни, че първите трима главни прокурори в най-новата ни история нямали никакъв стаж като прокурори, а при Иван Гешев, който имал такъв, се видяло какъв е резултатът.

Олга Керелска също настоя кандидатът за и.ф. главен прокурор да бъде изслушана, за да може да вземе информирано решение. Според нея ръководителите на органи в съдебната власт не трябвало да прескачат от орган в орган.

Нейните съмнения били породени от два случая, станали публично известни. Освен мярката на Явор Златанов, другият случай бил вземането на мярка за нетклонение на Джейхан Ибрямов, без да бъде свален неговият депутатски имунитет. Става дума за 2024 г.

Гергана Мутафова от Прокурорската колегия се върна на определянето на Ваня Анчева за и.ф. шеф на ВАС. Тогава наличен бил само краткият стенографски протокол на Съдийската колегия, пълният бил изготвен на 8 октомври. Но тогава доводи в посока неспазване на срокове не били направени. Според нея всякакви твърдения за неспазване на срокове, ги намирала за инсинуации и внушения, "които се правят с друга цел".

Атанаска Дишева отново се върна на мярката на Явор Златанов и поиска обсъждане на професионалните качества на Лазарова. Тя посочи, че не може да носи отговорност защо преди са избирани хора, които не са имали стаж като главни прокурори, а при избора на Гешев била ясна позицията ѝ. Тя беше един от кадровиците гласували против. Припомни и че Прокурорската колегия три години бранеше Гешев.

Галина Захарова също обяви, че документи не се предоставят своевременно, ставало късно вечер, рано сутрин. Тя обаче обяви, че е недопустимо административен орган да дава оценка на съдебен акт. Можело да се оценява само по съответния институционален ред. Самостоятелната оценка на съдебен акт от непрофесионалисти е опасно. Субективният прочит можел да доведе до тежки последици за магистрата.

"Използваният термин и.ф. главен прокурор не означава нова длъжност, която трябва да бъде избирана по начина, по който се избират титулярите", смята шефката на ВКС Галина Захарова.

В крайна сметка ВСС гласува да не иска двете определения по мерките на Златанов и Ибрямов.