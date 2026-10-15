С въвеждането в експлоатация на третия етап приключва поетапното развитие на жилищния парк, а ангажиментът на компанията продължава с професионално управление и поддръжка

Galaxy Investment Group завърши изграждането на жилищен парк Royal Garden в Пловдив с получаването на разрешение за ползване (Акт 16) за третия и последен етап на проекта. Royal Garden III вече е въведен в експлоатация, с което приключва поетапното развитие на комплекса, започнало през 2017 г.

Royal Garden I е завършен през 2020 г, а Royal Garden II през юни 2024 г. Реализацията на Royal Garden III започна в началото на 2024 г., като към момента на получаването на Акт 16 над 80% от жилищата в него вече са продадени. Сред клиентите има такива, закупили повече от едно жилище в проекти на Galaxy Investment Group, както и купувачи, избрали Royal Garden след препоръка от настоящи собственици.

Завършването на жилищния парк е поредният изпълнен ангажимент към клиентите и конкретен пример за начина, по който Galaxy Investment Group развива своите проекти. Подходът на компанията обхваща целия процес - от избора на локация, инвестиционното планиране и строителството до съдействието при избора и придобиването на жилище, професионалното управление на комплекса и поддръжката на общите части и зелените пространства след нанасянето.

„С Royal Garden III завършваме строителството по проекта, но не и ангажимента си към неговите обитатели. За нас предаването на ключовете не е финал, а следващ етап от партньорството и отговорността ни към хората, които ни се доверяват вече толкова години, както и към средата, която сме създали за тях“, коментира Константин Бояджиев, управител на Galaxy Investment Group.

Апартаментите в Royal Garden III са разположени в две сгради със седем жилищни етажа. Архитектурната концепция съчетава естествени земни тонове с елегантни акценти, изчистени линии и характерните за проекта лоджии и еркери. Между сградите е оформена озеленена градина с площ 2600 кв. м, с пространства за отдих и зона за игра за децата. Специализиран екип се грижи за общите части и зелените пространства, така че средата да запази своето качество, функционалност и облик във времето.

Жилищата са със светла височина 2,80 м, панорамни прозорци и функционални разпределения, проектирани с акцент върху простора, естествената светлина и удобството. На горните етажи са разположени апартаменти с просторни тераси и гледки към Младежкия хълм и Бунарджика.

Използваните материали и системи са подбрани с фокус върху комфорта, енергийната ефективност и надеждната експлоатация във времето. Те включват подово отопление към ТЕЦ, подова шумоизолация, алуминиева дограма с троен стъклопакет и фасадна топлоизолация с каменна вата. Предвидена е и възможност за „умен дом“. Контролираният достъп, видеонаблюдението и видеодомофонните системи допринасят за сигурността на средата.

Royal Garden е отличен в националния конкурс „Сграда на годината“ през 2020 г., а през 2024 г. получава и наградата „Луксозно жилищно строителство“ на Luxury Property Awards. Комплексът се намира в квартал „Отдих и култура“ в близост до парк „Розариум“, Гребната база и Mall Plovdiv. Парковата среда, развитието на инфраструктурата и достъпът до разнообразни градски удобства утвърждават района като една от предпочитаните жилищни локации в Пловдив.

Основана през 1999 г., Galaxy Investment Group е доказан инвеститор в сектора на недвижимите имоти. Експертизата на компанията обхваща целия процес от инвестиционното планиране и строителството до продажбите, професионалното управление и поддръжката. В жилищния сегмент тя развива проекти с приоритет към качеството на изпълнението, дългосрочната стойност и приноса към икономическата и градската среда. В портфолиото ѝ влизат жилищни проекти като новостроящият се Iconica, ваканционни комплекси, офис сгради, търговски и индустриални площи и хотели, сред които Hilton Sofia, InterContinental Sofia, Barceló Royal Beach и други.