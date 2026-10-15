Ексшеф на болница и главната сестра обвинени за документна измама

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Бившият управител на болница в гр. Благоевград и главна медицинска сестра са обвиняеми за документна измама, свързана с неправомерно получаване на средства от НЗОК, съобщиха от прокуратурата.

Бившият шеф на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в гр. Благоевград д-р Петър Георгиев и главната медицинска сестра Надка Мишева са разследвани за документна измама, свързана с неправомерно получаване на 19 424,18 евро от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Досъдебното производство се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград за съставяне на документ с невярно съдържание с цел получаване без правно основание на чуждо движимо имущество.

В периода 07.01.2020 г. – 25.01.2021 г. в гр. Благоевград д-р Петър Георгиев, в качеството си на управител на лечебното заведение, съставял направления за хоспитализация с невярно съдържание, които били прилагани към историите на заболяванията на пациенти.

Въз основа на изготвените документи болницата получила без правно основание средства от бюджета на НЗОК, като плащанията били извършени по фактури за оказани медицински услуги.

В хода на разследването са установени 48 отделни деяния, като при 32 от тях е участвала и Надка Мишева, която през инкриминирания период заемала длъжността главна медицинска сестра.

Събрани са доказателства, включително свидетелски показания и експертни заключения.

Д-р Георгиев и Надка Мишева са привлечени в качеството на обвиняеми по досъдебното производство.

Действията по разследването продължават.

Управителят на белодробната болница напусна преди 3 г. Преди два дни кметът Методи Байкушев алармира, че е възможно болницата да спре работа, защото НЗОК е прекратила заради нарушения договорите по три от най-важните клинични пътеки. Решението се обжалва от здравното заведение, но на първа инстанция делото е загубено. Сега се очаква решението на ВАС.