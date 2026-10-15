Откриха над 1,5 кг наркотици за 1,3 млн. евро в жилище в София - жена отива на съд

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Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу жена за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери, съобщиха от държавното обвинение.

Според обвинението на 11 май 2026 г. в жилище в София тя държала без разрешително фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Общото нетно тегло на наркотиците е 1508,60 грама, а стойността им е изчислена на 1 300 062,44 евро.

Обвиняемата е с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото, пише БТА.

На 12 октомври прокуратурата предаде на съд двама мъже за разпространение на кокаин на стойност близо 150 000 евро.