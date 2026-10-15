11 месеца затвор за рецидивист, влязъл нощем в чуждо жилище

Районен съд Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 11 месеца, при първоначален режим на изтърпяване „строг", по отношение на обвиняемия Б. Т., който вече е осъждан. Той се призна за виновен, че на 10 август 2026 г. в гр.Кюстендил, около 22.00 часа, е влязъл в чуждо жилище на ул. „Александър Димитров" - едноетажна масивна постройка, като е разбил бравата на вратата на кухнята. Употребил е за това ловкост - прескочил е входна врата на двора на имота, а деянието е извършено нощем. Обвиняемият е осъществил престъпното деяние при форма на вината пряк умисъл. От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Районен съд Кюстендил, под председателството на съдия Мая Миленкова, одобри постигнатото между страните споразумение. То има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.