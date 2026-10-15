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Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

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снимка: Агенция „Митници"

Недекларирани 162 700 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево" в кабината на товарен автомобил, който напускал България.

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 13 октомври 2026 г. около 20:30 ч. Зад волана бил турски гражданин, който представил документи за превоз на плодове от Нидерландия през България до Грузия.

След анализ на риска превозното средство било избрано за щателна митническа проверка, включително със сканиране с рентгенова апаратура. При него инспекторите забелязали подозрителни плътности в шофьорската кабина.

При последвалия физически оглед в специални кухини под хладилника и леглото били намерени евробанкноти, увити в полиетиленови пликове. Общата стойност на откритите пари възлиза на 162 700 евро, съобщиха от Агенция „Митници".

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районната прокуратура в Хасково – Териториално отделение – Свиленград.

снимка: Агенция „Митници"

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