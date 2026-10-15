Радев: Докарват кораба "Челси 3" за ремонт в Бургас, там ще търсим обстойно за останки

Логично е дроновете да са на Русия, но ни трябват солидни доказателства, заяви премиерът в Брюксел

Ние сме за всяка коалиция, която е за бързото прекратяване на този конфликт

Проблемът сега в Европа са високите цени на горивата

"Лукойл" е важен актив за бъдещето не само на България, но и на цяла Европа, а бъдещето му се решава извън ЕС

Ако ме питате мен, искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност

Корабът "Челси 3" ще бъде докаран към Бургас за ремонт, най-щателно ще можем да изследваме този кораб за останки от дронове и да имаме ясни доказателства. Там ще имаме възможности да го изследваме най-обстойно, за да имаме солидни доказателства, иначе имаме хипотези. Аз изразих тази хипотеза и пред посланика на Русия: Логично е атаките да идват от Русия, няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, и резултатите са в изгода на Русия, но категорични доказателства няма. Когато отправяме обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни доказателства.

Това заяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Европейския съвет. Очаква се корабът, който бе ударен във вторник в прилежащите води на България в Черно море, да пристигне за ремонт в Бургас още днес следобед.

"В едни много трудни условия спуснахме двама военнослужещи със специална подготовка на единия от ударените кораби, който беше с наводнено машинно отделение, за да установят следи от дронове, но не успяха да го направят", припомни премиерът. И бе категоричен, че не може да отправи категорични обвинения към която и да е от страните, без да има категорични доказателства за това.

Миналият петък военните обследваха опожарения "Ейбъл", който все още е на вода. Бе установено, че корабът е превозал жито. Бе съобщено, че на него не са открити никакви останки от дронове. Очаква се да бъде извършен оглед с подводен дрон на потъналия при първата атака "Алфа Ватан".

Пред "Евронюз" на английски Радев каза, че именно заради "категоричната логика" атаката да е дошла от Русия, е привикал руската посланичка у нас Елеонора Митрофанова. По време на срещата им във вторник тя заяви, че поредната атака в Черно море може да е причинена и като провокация от трета страна.

"Не става въпрос за предпазливост, а обоснованост. Много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът, идва от войната на Русия в Украйна. Но специално за дроновете, нямаме никакви категорични доказателства. Надявам се като корабът "Челси" акостира на Бургаското пристанище, да открием ясни следи", заяви министър-председателят.

"Още на 6 октомври при атаките по първите два кораба имахме веднага видеоконферентна връзка с лидерите на ЕС, по друг повод, но още тогава им казах. Тогава имаше предложение от Урсула фон дер Лайен за такъв мораториум", каза премиерът.

Идеята е да бъде установена политика Черно море да бъде море, в което да не се нанасят удари по цивилни и търговски кораби, което да бъде направено съвместно от България, Румъния и Турция.

"Тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Черно море е не просто зона за сигурност, то е стратегически коридор за доставка на храни, торове и енергийни ресурси. Милиони зависят от тези доставки, особено от уязвими зони като Африка и Близкия изток. Надявам се единодушно да се приеме този мораториум, който предлагаме", каза Радев.

"Темата за създаване на общо военно командване на НАТО в Черно море, е доста стара. От години работим това да се случи, това е обща инициатива с Румъния и Турция. Работи се още по изчистване как точно да се случи това. Това не са сили на НАТО, а просто щаб на алианса под формата на командване. Има два различни подхода - единият е да е стационарен, другият - на ротационен принцип, като да поемаме командването за по 1 г.", обясни премиерът за предложението на румънския военен министър двете страни да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО в подкрепа на създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните държави.

Първо два кораба бяха атакувани от дронове в нощта срещу 6 октомври. Единият кораб потъна, а вторият бе тежко опожарен, но още е на вода. Оглед на военните на "Ейбъл" не откри останки от дронове, с които да бъде установено категорично откъде е дошла атаката, станала в извънредната икономическа зона на България в Черно море.

След 1 часа на 13 октомври отново 2 кораба - "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени от дронове, като отново единият потъна. Този път атаката бе в прилежащата зона на страната ни, на около 17 морски мили от Варна и 15 мили от Крапец. По последна информация снощи и тази сутрин са били ударени други 2 кораба в териториалните води на Румъния.

"Ние сме за всяка коалиция, която е за бързото прекратяване на този конфликт", коментира Радев.

"Проблемът сега в Европа са високите цени на горивата. Всяка стъпка, която се направи в посока намаляването им, е високо оценена. Не подкрепям удари по рафинерии, нито по енергийна инфраструктура в Украйна, защото това афектира скока на цените в Европа", отговори той на въпрос на чуждестранните медии.

"България подкрепя всички усилия за повишаване на нашата конкурентоспособност, и за повишаване на отбранителните способности на ЕС, но тези неща трябва да са добре прецизирани. Цените на енергията и горивата са едни от най-големите проблеми на ЕС. На видеоконферентния разговор на 6 октомври повдигнах въпроса за рафинериите и специално за "Лукойл" пред фон дер Лайен и всички европейски партньори. Рафинерията на "Лукойл" в България е една от най-големите и най-модерните в Европа. През последните 2 десетилетия Европа закри редица рафинерии и сега е изключително зависима и вече търси доставка на готови горива, особено на авиационно гориво. Приемаме "Лукойл" като важен актив, не само за България, а за целия Евросъюз, но съдбата му се решава извън ЕС. Затова призовах ръководството да вземе отношение по този въпрос, защото бъдещето на "Лукойл" е важно за Европа", каза още премиерът. И заяви, че е доволен, че тази тема е включена в днешните дискусии на Европейския съвет.

Премиерът коментира и предложението минималната работна заплата за 2027 г. да бъде 660 евро - с 12,80 евро по-малко от възможното.

"Ако ме питате мен, искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме бюджета. Цифрата не е окончателно определена, водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение. Търсим добър баланс, надявам се да го постигнем", заяви той.