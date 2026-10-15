Проф. Мариела Генева моли съда: Искам парична гаранция, съвсем не разполагам с пари, каквито се цитират (Снимки, видео)

Арестуваната лекарка се надява на по-лека мярка след подадените оставки като декан на Медицинския факултет в Пловдив и шеф на Клиниката по ревматология

Проф. Мариела Генева-Попова пристигна под конвой в Апелативния съд, където обжалва постоянния си арест. След подадените от нея оставки като декан на Медицинския факултет в Пловдив и началник на Клиниката по ревматология тя очаква магистратите да определят по-лека мярка.

С нея е адвокатът й Георги Кутрянски, който представи заявленията й за оттегляне от двата поста. Защитата не оспорва, че има обосновано предположение за извършване на престъпление. "Клиентката ми е дала подробни обяснения. Няма опасност тя да повлияе на свидетелите, вече не работи в Клиниката по ревматология и Медицинския факултет", изтъкна Кутрянски.

"Вярвам в българското правосъдие и че съдът може да види отвъд видимото. Бих искала да бъда с парична гаранция. Не бих могла да посоча размер, но средствата, с които разполагам, съвсем не са такива, каквито се цитират", каза проф. Генева.

Дали съдът ще я пусне, предстои да реши. Адвокатът на проф. Генева Георги Кутрянски пледира за по-лека мярка. Снимка: Ваня Драганова

На първа инстанция с парична гаранция от 10 000 евро беше пуснат нейният зет Адриан Белов.

До задържането на професорката се стигна, след като Икономическа полиция и представители на здравното министерство влязоха в Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги" на 5 октомври т. г. по сигнал за фиктивни хоспитализации.

Бяха задържани тя и още 9 души. Прокуратурата повдигна обвинения на шестима от тях за източване на здравната каса, като щетите са за над 3 млн. евро.

Според обвинението в клиниката са изписвали пациенти, които е трябвало да се лекуват още, и за да изглежда, че са здрави, била взимана кръв от лекари и санитари. Така се освобождавали легла и били усвоявани нови клинични пътеки.

Направления за постъпване в болница били издавани в частния медицински център на проф. Генева, в който работел и зет й. На този етап в ареста само тя.

Очаквайте подробности!