Хванаха пиян моторист без книжка на магистрала "Струма"

Полицаи хванаха пиян моторист без книжка. Около 18:27 часа в сряда на автомагистрала „Струма" между гр. Симитли и гр. Благоевград, полицейски служители са спрели мотоциклет „Априлия Скарабео", управляван от 37-годишен мъж от с. Рилци.

В хода на извършената проверка е установено, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред, а водачът е неправоспособен. На мъжа е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,97 промила в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.