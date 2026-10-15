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Мъж е с опасност за живота, брат му го намушка с нож след скандал в Старозагорско

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Мъж е с опасност за живота, брат му го намушка с нож след скандал в Старозагорско Снимка: 24 часа

59-годишен мъж е настанен в болница с опасност за живота, след като е бил намушкан с нож при скандал в павелбанското село Александрово. За нападението е задържан братът на пострадалия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден вчера в 19:35 часа в Районното управление в Казанлък, след което на място е изпратен полицейски екип. При изясняване на обстоятелствата е установено, че между двама братя на 59 и 56 години е възникнал спор, който прераснал в сбиване. По време на конфликта 56-годишният мъж намушкал по-големия си брат с нож в областта на корема.

Пострадалият е транспортиран от екип на Филиала за спешна медицинска помощ до болница в Казанлък, където е настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс. 56-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, пише БТА.

През юли тази година мъж на 29 години беше настанен в болница с опасност за живота след сбиване в Мъглиж. 

Мъж е с опасност за живота, брат му го намушка с нож след скандал в Старозагорско

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