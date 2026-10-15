Ускоряваме придобиването на зенитно-ракетни комплекси срещу ракети и дронове

Правителството цели България да стане център за обслужване на ЗРК IRIS-T

Държавата ускорява придобиването на зенитно-ракетни комплекси IRIS-T SLM, които служат и за сваляне на дронове. Парламентът прие решение за актуализиране на проекта за придобиването на ЗРК системите от Германия.

Проектът е разделен на два етапа - първият е за един ЗРК, а вторият - за още пет. Крайната цел пък е да придобием два броя ЗРК с голям обсег на действие и осем ЗРК със среден обсег. IRIS-T SLM е предназначена за противодействие на различни въздушни цели, включително самолети, хеликоптери, крилати ракети и някои видове дронове.

Първият етап на превъоръжаването включва придобиването на един ЗРК от типа SAM-MR (ЗРК със среден обсег на действие на базата на ЗРК IRIS - T SLM), обучение и сертификация на инженерно-техническия състав и интегрирана логистична поддръжка.

Днес парламентът прие актуализиране на инвестиционния проект, като по първия му етап се отказваме от един от елементите на ЗРК системата - мултисензорен тракер, и добавяме втори етап за купуване на още пет ЗРК. По този начин цената ще намалее с над 2 млн. евро (от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро), но и доставката ще се осъществи по-бързо. Военният министър Димитър Стоянов обясни, че причината е забавяне на производството в Германия.

"Една ефективна система за противопъвдушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация. Необходимо е съчетаването на различни средства, които да осигурят защита срещу заплахи на различни разстояния и височини. Това би подобрило непрекъснатостта на защитата и би увеличило възможностите за реакция при едновременно възникване на няколко заплахи", каза военният министър.

Стоянов обясни, че в последно време в Украйна се използват малоскоростни и нисколетящи дронове, но и такива с реактивни двигатели, които развиват скорост 600-800 км/ч и летят на височина 4000 - 6000 метра. "С какво ще ги свалите? С антидрон системи, изтребители?", попита министърът.

Проектът предвижда и възможности за индустриално

сътрудничество в дългосрочен аспект, както и за изграждането на необходимата инфраструктура за експлоатация на зенитно-ракетните

комплекси и за съхранението и поддръжката на ракетите в определените им пунктове за постоянна дислокация. Ще се търсят и възможности за придобиване на средства за борба с безпилотни летателни системи към придобиваните зенитно-ракетни комплекси.

Купуването на ЗРК е част от инициативата "Европейски щит" от 2022 г. с водеща страна Германия. В нея участваме с два проекта, като първият е именно този за ЗРК. България е сключила договор за съвместно придобиване с Германия на един комплекс.

България е предприела и инициатива да стане център за обслужване на комплексите IRIS-T.