БАБХ затвори обект за консерви в Пловдив, унищожава над тон храни

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в село Дълго поле, област Пловдив, след постъпил сигнал. Новината съобщиха тази сутрин на сайта си.

На място, при извършената проверка на 13 октомври 2026 г., от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив съвместно със служители на Териториалната дирекция на НАП – Пловдив е открито функциониращо оборудване за производство на зеленчукови консерви, включително машини за печене и белене на чушки и хладилна камера. В нея са съхранявани замразени печени чушки и нарязани праскови, опаковани под вакуум.

При проверката са установени още метални варели с доматена паста, както и готова продукция – лютеница, сладко от боровинки и печени люти чушки, натоварена в транспортно средство. На открито, върху дървен палет, са съхранявани още бутилиран доматен сок, кьопоолу, печени чушки, кисели краставички и други консервирани храни.

Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран по реда на Закона за храните. Издадени са разпореждания за забрана на дейността и за насочване за унищожаване на

1 065 кг и 85,5 литра храни без установен произход, без етикети и/или маркировка. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Агенцията продължава да извършва проверки за предотвратяване на нерегламентираното производство и разпространение на храни.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон 0700 12 299 или през онлайн формата „Подай сигнал" на сайта на БАБХ.