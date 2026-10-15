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Четирима ученици откриха пръснати на земята 1000 евро и ги предадоха в полицията

Тони Маскръчка

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Четирима ученици откриха пръснати на земята 1000 евро и ги предадоха в полицията. Получиха награди от ОДМВР-Благоевград

Четирима ученици откриха пръснати на земята 1000 евро и ги предадоха в полицията. Приятелите, които са на възраст между 16 и 17 години и са ученици в Пето СОУ „Георги Измирлиев", ПГСАГ „Васил Левски" и НХГ „Св. Св. Кирил и Методий" в Благоевград. Те бяха наградени от ръководството на ОДМВР-Благоевград за проявени от тях висок морал и честност в първия учебен ден тази година-15 септември.

В следобедните часове на деня, докато вървели в по ул. „Даме Груев" в Благоевград, едно от момчетата забелязало разпръснати по земята пари. Събирайки банкнотите те установили, че сумата е 1000 евро и се огледали за човек около тях, който без да забележи ги е изпуснал. Наблизо се намирал и дентален кабинет, където влезли и попитали хората там дали някой от тях не е изгубил случайно парите си. След като разбрали, че не са на никой в кабинета, без да се колебаят и за миг момчетата ги предали на дежурния полицай в 01 РУ-Благоевград. Още същия ден собственикът на немалката парична сума е намерен и тя му е върната.

С признателност и благодарност за проявената доблест, висок морал и честност младежите бяха наградени с грамоти, връчени лично от директора на областната дирекция старши комисар Красимир Кацаров. „Изключително съм горд да ви посрещна и да ви благодаря за тази достойна и честна постъпка, която говори най-много за вас като хора, защото показва, че вие притежавате чест, достойнство и много висок морал, а това са качества, които градят личността"- се обърна той към тях и им пожела да продължат да дават добър пример с делата си и да бъдат гордост за своите родители и учители.

Четирима ученици откриха пръснати на земята 1000 евро и ги предадоха в полицията. Получиха награди от ОДМВР-Благоевград

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