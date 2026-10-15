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На проф. Мариела Генева-Попова й прилоша в съдебната зала, извикаха линейка

Ваня Драганова

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Снимка: Ваня Драганова

Вие изключвате ли се от кръга на нарушителите, попита я съдията и тогава лекарката залитна

На обвиняемата в източване на Здравната каса проф. Мариела Генева-Попова й прилоша в съдебната зала, докато й гледаха мярката за неотклонение. Тя се олюля, охранителите я хванаха, за да не падне и я сложиха да седне. Беше извикана линейка.

"Зави ми се свят", каза тя.

Това стана в момента, в който тя обясни пред Апелативния съд, че в Клиниката по ревматология са извършени нарушения и виновните трябва да си понесат наказанието.

"Вие изключвате ли се от кръга на нарушителите", попита я съдия Милена Рангелова и тогава лекарката залитна. Така заседанието беше прекъснато, пристигна медицински екип и започна да я преглежда.

Линейка пристигна пред Съдебната палата в Пловдив, след като на проф. Мариела Генева й прилоша.
Линейка пристигна пред Съдебната палата в Пловдив, след като на проф. Мариела Генева й прилоша. Снимка: Ваня Драганова

Линейка пристигна пред Съдебната палата в Пловдив, след като на проф. Мариела Генева й прилоша.

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