На проф. Мариела Генева-Попова й прилоша в съдебната зала, извикаха линейка

Вие изключвате ли се от кръга на нарушителите, попита я съдията и тогава лекарката залитна
На обвиняемата в източване на Здравната каса проф. Мариела Генева-Попова й прилоша в съдебната зала, докато й гледаха мярката за неотклонение. Тя се олюля, охранителите я хванаха, за да не падне и я сложиха да седне. Беше извикана линейка.
"Зави ми се свят", каза тя.
Това стана в момента, в който тя обясни пред Апелативния съд, че в Клиниката по ревматология са извършени нарушения и виновните трябва да си понесат наказанието.
"Вие изключвате ли се от кръга на нарушителите", попита я съдия Милена Рангелова и тогава лекарката залитна. Така заседанието беше прекъснато, пристигна медицински екип и започна да я преглежда.