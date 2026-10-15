Община Русе организира нови срещи за безплатна подмяна на отоплителни уреди

Екипът на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе" продължава информационната си кампания, като следващите срещи ще се проведат в Сандрово, Ново село и Средна кула. Инициативата има за цел да запознае жителите с възможностите за безвъзмездна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични и енергийно ефективни алтернативи, съобщиха от общината.

Първата среща ще се проведе на 20 октомври /вторник/ от 9 до 11 ч. в Пенсионерския клуб към читалището в Сандрово на ул. „Хан Аспарух" 18. На 21 октомври /сряда/ от 9 до 11 ч. експертите ще бъдат в кметството на Ново село, а на 22 октомври /четвъртък/ от 17 до 19 ч. гражданите ще могат да се срещнат с тях в салона на кметството в Средна кула.

По време на срещите заинтересованите лица ще получат подробна информация за условията и реда за кандидатстване, ще могат да зададат своите въпроси на експертите и да подадат необходимите документи на място.

В рамките на проекта домакинствата могат да изберат между няколко решения за по-чисто отопление – модерни инверторни климатици с висок клас на енергийна ефективност, топловъздушни камини на пелети със затворена горивна камера, камини на пелети с водна риза, ново присъединяване или възстановяване на абонамента към централното топлоснабдяване, както и фотоволтаични системи за собствено потребление.

Подкрепата за изграждане на фотоволтаични системи е предназначена за кандидати със законен статут на енергийно бедни, включени в регистъра на Министерството на труда и социалната политика за получаване на помощи за отопление, които едновременно с това изберат отопление с климатици.

Условие за окончателното сключване на договор е погасяването на задълженията за местни данъци и такси към Община Русе. При установени непогасени задължения на кандидатите ще бъде предоставен допълнителен срок за тяхното уреждане.

Гражданите, които нямат възможност да посетят срещите по обявения график, могат да подадат заявление в делничните дни в централния офис на проекта на ул. „Етър" 1, бл. „Етър", партер. Работното време е от 9 до 18 ч., с обедна почивка от 13 до 14 ч.

За допълнителна информация и дистанционно кандидатстване гражданите могат да се свържат с екипа на проекта на телефон 0884/ 697 760, на електронна поща [email protected] или чрез официалния сайт на Община Русе.

Проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе" се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда" 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

За чист въздух и здраве в община Русе!

*Този документ е създаден в рамките на проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда" 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.