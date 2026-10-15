ДПС искат оставката на полицейски шеф от Кърджали

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев да поиска оставката на шефа на ОДМВР - Кърджали Щерьо Милчев поиска на брифинг в парламента зам.-шефката на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри днес.

Миналата седмица от движението обявиха, че в Кърджали има случаи на полицейско насилие и разказаха за случай, в който според тях е замесен сина на Милчев. И отправиха редица въпроси към Иван Демерджиев, който преди да стане министър бе избран за депутат от Кърджали. По време на парламентарно изслушване същия ден той обяви, че по случая има проверка и скоро се очакват резултати.

"С нас се свързаха множество граждани. Престъпната практика на конкретни служители в ОДМВР в Кърджали продължава. Брутална агресия и вероятно начин на работа за тамошната дирекция под ръководството на старши комисар Щерьо Милчев", настоя днес бившият вътрешен министър Калин Стоянов. ДПС доведоха в парламента и Никола Николов, чийто случай разказаха миналата седмица. Стоянов каза, че в парламента е и майката на 22-годишния мъж, а с нея преди дни се свързал неин познат, който искал да говори с нея за Петромил Сотиров, който бил "човекът на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев". Познатият твърдял, че тя трябва да се срещне, с него "за да се решат техните проблеми". След побоя в местната полиция, Никола получил предупреждение да избягва сина на директора на Милчев.

"Не по-малко фрапиращ е случаят на господин от Кърджали, който е на 63 г., трудноподвижен, с препоръка за смяна на двете коленни стави. Докато управлява собствения си автомобил и след като настъпил разделителната линия на пътното платно, той е спрян от автопатрул на Областна дирекция на МВР в Кърджали от трима човека. Поискани са му документи. След като явно има някаква размяна на реплики, колегите от полицията викат допълнителен екип от още трима човека. Общо стават шест. Според мен това са служители, които са на КАТ и идват с цел за проверка употребата на алкохол.​Непосредствено след това започва брутално извличане на този трудно подвижен човек от автомобила и в опита си за задържане от шестима служители на МВР и, вероятно амбицирани от това, че задържат международен престъпник, му счупват ръката", ироничен бе депутатът.

От ДПС твърдят, че е изчезнало разделението между политическо и професионално ръководство в МВР. Айтен Сабри се възмути от насилието и полицейския произвл в Кърджали.