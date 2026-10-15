Мария Дренчева от "Отличниците на България" - сред 20 жени в Европа с престижна стипендия

Студентката Мария Дренчева, която е стипендиантка на INSAIT, е сред едва 20 млади жени от цяла Европа, отличени с престижната стипендия Women in Computer Science Scholarship на технологичната компания Bending Spoons. Тази година за отличието са кандидатствали над 3000 млади жени от различни европейски държави, съобщават от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Мария е от седмия випуск на инициативата на "24 часа" "Отличниците на България". Тогава тя е на 17 и е най-добрата математичка в Европа. Мария Дренчева пред сградата на Bending Spoons СНИМКА: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Bending Spoons е една от най-бързо развиващите се технологични компании в Европа с оценка от над 25 млрд. долара. Компанията притежава световноизвестни дигитални платформи като Vimeo, Evernote, WeTransfer, AOL и Eventbrite. Със своята стипендиантска програма тя подкрепя талантливи млади жени, избрали да се развиват в областта на компютърните науки.

Мария е студентка във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и стипендиантка в програмата EXPLORER на INSAIT. Наскоро бе избрана сред 20 студенти от цял свят за престижната лятна изследователска програма на Федералната политехника в Цюрих (ETH Zurich), за която се състезаваха 2500 кандидати. Нейна научна разработка, създадена съвместно с изследователи от INSAIT, бе приета и на ICLR в Сингапур - една от водещите световни конференции в областта на изкуствения интелект.