ГЕРБ не са доволни от решението за 660 евро минимална заплата

Не подкрепяме решението на правителството за 660 евро минимална заплата, защото считаме, че е определен по неясен механизъм.

Това обяви в парламентарните кулоари депутатката от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова като напомни, че още при обявяването на промените в Кодекса на труда, свързани с определянето на минималната заплата, формацията изрази резерви срещу новия механизъм за определянето й.

Жекова и днес попита какво точно е наложило минималната заплата да е точно 660 евро, а не 672 евро, колкото бе определен таванът.

Вчера правителството определи размера на минималната заплата, след като през септември парламентът изцяло промени досегашния механизъм за формирането й, въвеждайки 4 нови критерия - производителност на труда, ръст на медианната заплата, инфлация и покупателна способност на минималната заплата. Планът е всеки параметър да има тежест от 25%, а финалната сума би трябвало да се определя с преговори между синдикати и работодатели. Ако преговорите са неуспешни, правителството си запазва правото да я определи. Минималната заплата реално бе финализирана през наредба на правителството, нещо което бе силно критикувано от опозицията при промяната на схемата.

Галя Василева напомни, че по време на дебатите ГЕРБ настояха, че има много неясноти по предлагания от властта механизъм. Тя направи уточнението, че не защитават досега действащите правила и автоматизма им, но са искали по-конкретни текстове. "По така написаните текстове единствено и само МС ще определя минималната работна заплата, когато няма съгласие между работодатели и синдикати", каза тя.

Теменужка Петкова настоя, че като дясно-консервативна партия са срещу автоматизма, който е съществувал при определянето на заплатата е в ущърб на бизнеса. "Ние споделяме отпадането на автоматизма, но в същото време имаме много сериозни резерви по начина на определяне на минималната работна заплата с механизма, който "Прогресивна България" предложи", настоя бившият финансов министър.

"Тези, които заявяваха, че знаят, могат, готови са, ще успеят, виждаме, че нито знаят, нито могат, нито ще успеят. Ни на практика, след като няма съгласие в рамките на социалния диалог, с работодатели и синдикати, всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят такава заплата, каквато е изгодна за тях", добави Петкова.

Тя добави, че правителството не е информирало парламента, или поне комисията по бюджет и финанси за бюджета, който е изпратило към ЕК. "България е в процедура по свръхдефицит, трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджета. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите", каза Петкова.

"Дава се заявка за ограничаване на дефицита, свиване на дефицита, намаляване на дълга, намаляване на разходите, но никой не казва как ще се случи това, с колко", коментира тя като уточни, че са информирани само през медиите. Депутатката определи като сериозен проблем за българския бизнес заявката за въвеждане на данък върху печалбата - според нея това ще засегне пряко печелившия и добре организиран бизнес. Тя припомни, че управляващите са дошли на власт с обещанието да не увеличават данъците и да не въвеждат нови, но според нея действията им показват обратното. Петкова посочи още, че се предвижда увеличение на данъчните оценки на сградите, което автоматично ще доведе до повишаване на данък сгради.