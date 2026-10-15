Външно изрази солидарност с Румъния след ударите по два кораба в Черно море

България изрази солидарност с Румъния след пожара на борда на танкера „Яра Джей" (Yara J) в Черно море и призова за по-тясно сътрудничество за гарантиране на безопасността на търговското корабоплаване в региона. Това съобщиха от министерството на външните работи (МВнР) в публикация в Екс.

„Повтарящите се инциденти, засягащи търговското корабоплаване в региона, са повод за дълбока загриженост. Докато се изясняват обстоятелствата около пожара, тясното сътрудничество между България и Румъния е от съществено значение за осигуряване на безопасното преминаване на търговските кораби в Черно море. Това ще бъде един от основните ни приоритети по време на предстоящите дискусии в Европейския съвет", написаха от външното министерство.

Търговският кораб „Яра Джей", плаващ под флага на Коморските острови, се запали късно вчера, докато беше на котва в румънски териториални води в Черно море. Екипажът беше евакуиран, съобщи Румънската морска администрация, цитирана от Ройтерс.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че все още не е ясно дали плавателният съд е бил поразен от дрон. Предстои разследване, което трябва да установи обстоятелствата около инцидента.

Междувременно тази сутрин агенция Аджерпрес съобщи за пожар и на друг кораб – Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино. Плавателният съд се намира на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. Осем души са в неизвестност след инцидента.

Телевизия Диджи 24 също посочи, че засега няма яснота дали Wide Trader е бил ударен от дрон. През изминалата нощ обаче бяха вдигнати изтребители заради група дронове, засечени в района на Сулина и край украинския Змийски остров, разположен близо до румънския бряг. Един от дроновете е навлязъл за кратко в националното въздушно пространство на Румъния, пише БТА.