Кола със семейство падна в река Арда, пострадали са двама

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Автомобил с възрастно семейство падна в река Арда след тежка катастрофа на пътя между смолянското село Търън и град Мадан. При инцидента са пострадали 75-годишните съпрузи, които са настанени в болница без опасност за живота.

Произшествието е станало по обяд. Лек автомобил „Тойота Ярис", управляван от 75-годишен мъж от Неделино, излязъл от контрол, навлязъл в канавка вдясно от пътя, след което пресякъл платното за насрещно движение, скъсал мантинелата и паднал в коритото на река Арда.

При катастрофата водачът е получил множество фрактури на ребрата, а 75-годишната му съпруга е с контузия на гръдния кош.

Двамата са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" – Смолян. По първоначална информация няма опасност за живота им.