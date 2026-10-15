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Съдът се произнася законно ли е спирането на тока и водата на пет къщи в Баба Алино

Надежда Алексиева

[email protected]

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Административният съд във Варна ще се произнесе по делото за принудителното спиране на тока и водата на пет едноетажни къщи в комплекс "Форест клуб" в местността Баба Алино. Съдебното производство вече е приключило и предстои магистратите да излязат с решение.

Делото е заведено от „Форест клуб Варна" ООД срещу директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" към Община Варна. Спорът е свързан с прекъсването на електрозахранването и водоснабдяването на обект в местността въз основа на общинска заповед от 1 септември 2025 г.

От дружеството твърдят, че строителството на петте едноетажни къщи е окончателно приключило. Според тях вече няма задължение строителните работи да бъдат спирани, поради което принудителното прекъсване на тока и водата е незаконосъобразно.

Съдът е приел, че делото е изяснено както от фактическа, така и от правна страна. Решението ще бъде постановено в законоустановения срок.

Към момента няма произнасяне по съществото на спора и не е ясно дали съдът ще уважи претенциите на дружеството.

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