Полицията провери 146 души и десетки обекти за часове в Кърджали, задържа трима

Трима души са задържани, а 124 автомобила и 146 души са проверени само за няколко часа при специализираната полицейска операция в Кърджали, насочена срещу купуването на гласове и конвенционалната престъпност. Полицаи и жандармеристи са извършили проверки и в 13 магазина, 6 заложни къщи, 5 офиса за бързи кредити и 2 игрални зали. Съставени са 5 предупредителни протокола и фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата.

Полицаи и жандармеристи са извършиха проверки и в 13 магазина. Тримата задържани са за различни нарушения. Единият е за наркотици, вторият – за шофиране след употреба на алкохол, а третият е нанесъл лека телесна повреда при свада на пътя. По време на операцията е установено и 17-годишно момиче, обявено за издирване. На непълнолетната е осигурена полицейска защита.

Специализираната операция започна тази сутрин на територията на област Кърджали. За целта са изградени 8 контролно-пропускателни пункта на пътища с интензивен трафик. В акцията участват служители на Криминална, Икономическа и Охранителна полиция, както и на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали.

Проверките са насочени и към обекти, които разполагат със значителен финансов ресурс и биха могли да бъдат използвани за въздействие върху избирателите, съобщи началникът на „Охранителна полиция" към ОДМВР – Кърджали комисар Атанас Чотров.

До момента в полицията е постъпил само един сигнал за подготовка за купуване на гласове. Той е изпратен по електронната поща и се отнася за Кърджали. Според изложеното в него се подготвяло директно раздаване на пари на избиратели, за да гласуват за определена политическа сила. Конкретни суми обаче не са посочени.

Сигналът е проверен от полицията, а материалите са изпратени в Районната прокуратура в Кърджали. Впоследствие случаят е прекратен с прокурорско постановление, тъй като сигналът е счетен за неоснователен.

Според комисар Чотров в сравнение с предишни избори броят на сигналите за нарушения на избирателните права е значително по-малък.

„Към момента обстановката е сравнително спокойна. Няма раздвижване на лица и парични средства с оглед купуване или опорочаване на вота на гражданите", заяви комисар Атанас Чотров.

Полицейската операция ще продължи до приключването на изборния процес и предаването на изборните книжа и протоколи в Централната избирателна комисия.