Петя Буюклиева гостува в Русе с концерт-спектакъла „Слънчеви песнички“

На 31 октомври /събота/ от 11 ч. Голямата зала на Доходно здание ще се превърне в сцена на музика, танци и детско въображение с концерт-спектакъла „Слънчеви песнички" на обичаната българска певица Петя Буюклиева. Събитието е с вход свободен и е подарък от Община Русе за всички деца в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, съобщиха от община Русе.

Спектакълът е по музика на Доно Цветков и стихове на Райна Пенева и ще потопи публиката във вълшебния свят на детската песен. Специално участие ще вземе актьорът Боян Стоянов, който ще поведе малките зрители на приключение, изпълнено с музика, емоции и усмивки.

В празничната програма ще се включат творците от Общинския детски център за култура и изкуство - Детска вокална група „Слънце" с ръководител д-р Наталия Константинова, Балетно студио „Арт денс класик" с ръководител Силвия Малинова - Добрева и Студио за модерен балет с ръководител Деница Анчева.

Свои изпълнения ще представят и талантите от Международния младежки център. На сцената ще излязат Милена Мичева и Венелин Драгичевич от Студио за поп и джаз пеене „Икономов", Танцово студио „Импулс" с ръководител Петя Бонева, Мажоретен състав „Екстрийм" с ръководител Вероника Миланова и Фолклорно танцово студио „Зора" с ръководител Ренета Стефанова. Към тях ще се присъединят и очарователните танцьори от Формация за модерен балет „Мираж" с ръководител Наталия Томова.

Със своето съчетание от детски песни, танцови изпълнения и сценично изкуство „Слънчеви песнички" обещава празнични емоции за малки и големи.