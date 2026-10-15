Двама задържани при акция за изборни нарушения в Смолянско

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Двама души са задържани, а две бързи производства са образувани при специализирана полицейска операция в област Смолян. Акцията е била насочена срещу изборните нарушения, битовата престъпност, наркотиците и нарушенията на пътя.

Установени са две издирвани лица. Проверени са 18 души от криминалния контингент, 11 заложни къщи и дружества за бързи кредити във връзка с предотвратяването на контролиран и корпоративен вот, съобщи пресцентърът на ОД на МВР- Смолян.

Едното бързо производство е за притежание на наркотици, а другото – за шофиране в едногодишния срок от административно наказание за същото нарушение. При проверката на водача е отчетен алкохол от 1,37 промила.

Проверени са 364 автомобила, съставени са 10 акта и 57 фиша, връчени са 38 електронни фиша, а са заснети и 79 нарушения на скоростта.

Полицейските действия за гарантиране на сигурността и предотвратяване на изборни нарушения продължават.