Съдът към задържаната проф. Генева: Не можем да ви пуснем по белия свят да вършите престъпления

На свобода или под домашен арест можете да влияете на свидетелите и да манипулирате документите, а тепърва предстоят нови разпити, преразпити, може да се наложат и очни ставки, обясни съдията

Направените от лекарката самопризнания са частични, самата тя не потвърждава ръководната си роля в престъпната схема

Не можем да ви пуснем по белия свят да вършите престъпления.

С тези думи съдия Милена Рангелова постанови, че задържаната за източване на Здравната каса проф. Мариела Генева-Попова остава в ареста. Председателката на състава подчерта, че направените от лекарката самопризнания са частични и тя може да повлияе на разследването.

”Прокуратурата твърди, че вие сте организатор и ръководител на престъпната схема, а вие не признавате това. На свобода или под домашен арест можете да влияете на свидетелите и да манипулирате документите, а тепърва предстоят нови разпити, преразпити, може да се наложат и очни ставки”, допълни съдията.

Преди това говори задържаната професорка. “При толкова много доказателства, и то от колеги, с които си седял на една маса, няма как да не изпитвам вина. Включително и морална“, заяви тя, след като се върна в съдебната зала, след оказаната ѝ медицинска помощ. Обясни, че се чувства добре, след като по-рано ѝ прилоша и най-вероятно ставало въпрос за незначителен сърдечносъдов проблем.

Професорката декларира, че всеки, който е извършил престъпление и то бъде доказано, трябва да си понесе наказанието. “Изключвате ли се от кръга на нарушителите? Прокуратурата твърди, че сте организатор на престъпната схема. Признавате ли това”, попита я съдия Милена Рангелова. Проф. Генева избегна директен отговор. И поиска гаранция. Съставът обаче не се съгласи. И подчерта, че обвинителната теза е подплатена с идеална доказателствена обезпеченост.

По думите на съдийката е ясно отчетена опасността от извършване на друго престъпление, ако професорката излезе на свобода. Тя изтъкна дългото време, в което е продължавала схемата, многото участници и забележителния интензитет на схематам. "На практика касата е източена с над 3 000 000 евро щета, а над 100 000 са преведени към контролирания от вас медицински център", заяви Рангелова. И обърна внимание на подмяната на кръвни проби и фиктивното пренасяне на тежки диагнози на клинично здрави лица. "Сериозно е засегнат моралът, понеже става въпрос за общественото здраве", каза Милена Рангелова. И отново посочи, че професорката е имала ръководна роля, като се е възползвала от зависимостта на служителите в клиниката. Те изпълнявали нарежданията ѝ от страх от финансови последици.

Тъй като ще има още разпити на свидетели, а признанията на Генева са непълни, съставът се притеснява, че има възможност тя да им въздейства или да промени документите. По думите на магистратите вече има данни за реално влияние върху участниците в процеса, което няма как да бъде заличено толкова бързо след оставката ѝ. Нито домашният арест, нито гаранцията биха защитили обществения интерес в случая. Тъй като лекарката ще има възможност да поддържа дистанционни контакти със свидетелите. "Ние не ви вярваме, че няма да направите това. Така че няма да поемем риска да извършите престъпление, ако изменим мярката ви", каза Рангелова.

Определението на Апелативният съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.